Día de los Fieles Difuntos: celebraron una misa y recordaron a los seres queridos

REDACCIÓN ELONCE
En el Día de los Fieles Difuntos, la parroquia San Agustín de Paraná realizó una celebración religiosa. El fraile Miguel Ángel Céspedes explicó a Elonce el significado de la jornada y destacó la importancia de la fe, la esperanza y la oración por quienes fallecieron.
En el marco del Día de los Fieles Difuntos, la parroquia San Agustín de Paraná realizó este lunes 2 de noviembre una celebración religiosa dedicada a recordar a los seres queridos fallecidos. Durante la jornada, el fraile Miguel Ángel Céspedes dialogó con Elonce sobre el significado de esta conmemoración para la Iglesia católica y la importancia de mantener viva la fe y la esperanza.
La celebración se desarrolló un día después de la solemnidad de Todos los Santos, que se conmemoró el domingo 1° de noviembre. En esa oportunidad, niños de la comunidad parroquial participaron caracterizados como diferentes santos de la historia de la Iglesia.
En diálogo con Elonce, Céspedes explicó que la jornada estuvo dedicada a recordar a quienes fallecieron y a elevar oraciones por su descanso eterno. "Aquí estamos celebrando en este día a todos los difuntos, recordándonos el corazón y pidiendo a Dios que lo tenga eternamente en su seno y los cuide para siempre, como nos tiene prometido a todos nosotros", expresó.
La fe y la esperanza en el recuerdo de los difuntos
El religioso destacó que, desde la perspectiva de la fe católica, la muerte forma parte del tránsito de la vida terrenal hacia el encuentro definitivo con Dios. "Todos estamos llamados a ese destino por Dios mismo y fuimos creados para él y a él vamos", manifestó.
En ese sentido, sostuvo que la conmemoración también representa una oportunidad para reflexionar sobre la vida, recordar a quienes ya no están y fortalecer las creencias religiosas.
Al ser consultado sobre el valor de la esperanza, el fraile expresó: "Vivir con esperanza, practicar la caridad y dejar que Dios nos invada con ese don de la fe para poder seguir creyendo y apostando a Dios todos los días".
Una tradición de oración por los seres queridos
Durante la celebración, la parroquia mantuvo una tradición que permite a los fieles acercar los nombres de familiares y allegados fallecidos para incluirlos en las intenciones de la misa. Céspedes explicó que los asistentes pueden escribir el nombre de la persona por quien desean rezar y depositarlo en un sobre destinado a esa finalidad. También tienen la posibilidad de realizar una colaboración voluntaria.
"Nosotros pedimos el nombre de la persona por quienes quieren rezar en esta misa y las personas ponen el nombre en el sobrecito", detalló. El fraile indicó que esta práctica forma parte de las costumbres de la comunidad religiosa y se repite cada año durante la conmemoración de los difuntos.
"Es una tradición aquí en la parroquia y lo hacemos todos los años", señaló. De esta manera, la parroquia San Agustín volvió a dedicar una jornada a la memoria de los fallecidos, mediante una celebración que reunió el recuerdo de los seres queridos con la oración y la esperanza cristiana.