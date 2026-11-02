 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Haciendo Comunidad Conmemoración de los Fieles Difuntos

Día de los Fieles Difuntos: celebraron una misa y recordaron a los seres queridos

En el Día de los Fieles Difuntos, la parroquia San Agustín de Paraná realizó una celebración religiosa. El fraile Miguel Ángel Céspedes explicó a Elonce el significado de la jornada y destacó la importancia de la fe, la esperanza y la oración por quienes fallecieron.

2 de Noviembre de 2026
Día de los Fieles Difuntos: misa y mensaje de esperanza.
Día de los Fieles Difuntos: misa y mensaje de esperanza. Foto: Elonce.

REDACCIÓN ELONCE

En el Día de los Fieles Difuntos, la parroquia San Agustín de Paraná realizó una celebración religiosa. El fraile Miguel Ángel Céspedes explicó a Elonce el significado de la jornada y destacó la importancia de la fe, la esperanza y la oración por quienes fallecieron.

En el marco del Día de los Fieles Difuntos, la parroquia San Agustín de Paraná realizó este lunes 2 de noviembre una celebración religiosa dedicada a recordar a los seres queridos fallecidos. Durante la jornada, el fraile Miguel Ángel Céspedes dialogó con Elonce sobre el significado de esta conmemoración para la Iglesia católica y la importancia de mantener viva la fe y la esperanza.

 

La celebración se desarrolló un día después de la solemnidad de Todos los Santos, que se conmemoró el domingo 1° de noviembre. En esa oportunidad, niños de la comunidad parroquial participaron caracterizados como diferentes santos de la historia de la Iglesia.

 

 

En diálogo con Elonce, Céspedes explicó que la jornada estuvo dedicada a recordar a quienes fallecieron y a elevar oraciones por su descanso eterno. "Aquí estamos celebrando en este día a todos los difuntos, recordándonos el corazón y pidiendo a Dios que lo tenga eternamente en su seno y los cuide para siempre, como nos tiene prometido a todos nosotros", expresó.

 

La fe y la esperanza en el recuerdo de los difuntos

 

El religioso destacó que, desde la perspectiva de la fe católica, la muerte forma parte del tránsito de la vida terrenal hacia el encuentro definitivo con Dios. "Todos estamos llamados a ese destino por Dios mismo y fuimos creados para él y a él vamos", manifestó.

 

 

En ese sentido, sostuvo que la conmemoración también representa una oportunidad para reflexionar sobre la vida, recordar a quienes ya no están y fortalecer las creencias religiosas.

 

Al ser consultado sobre el valor de la esperanza, el fraile expresó: "Vivir con esperanza, practicar la caridad y dejar que Dios nos invada con ese don de la fe para poder seguir creyendo y apostando a Dios todos los días".

 

 

Una tradición de oración por los seres queridos

 

Durante la celebración, la parroquia mantuvo una tradición que permite a los fieles acercar los nombres de familiares y allegados fallecidos para incluirlos en las intenciones de la misa. Céspedes explicó que los asistentes pueden escribir el nombre de la persona por quien desean rezar y depositarlo en un sobre destinado a esa finalidad. También tienen la posibilidad de realizar una colaboración voluntaria.

 

"Nosotros pedimos el nombre de la persona por quienes quieren rezar en esta misa y las personas ponen el nombre en el sobrecito", detalló. El fraile indicó que esta práctica forma parte de las costumbres de la comunidad religiosa y se repite cada año durante la conmemoración de los difuntos.

 

 

"Es una tradición aquí en la parroquia y lo hacemos todos los años", señaló. De esta manera, la parroquia San Agustín volvió a dedicar una jornada a la memoria de los fallecidos, mediante una celebración que reunió el recuerdo de los seres queridos con la oración y la esperanza cristiana.

 

Se conmemora el día de los muertos con una misa especial en la parroquia San Agustín

Temas:

día de los muertos parroquia San Agustín misa especial
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso