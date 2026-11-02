Anunciaron un paro en 27 aeropuertos a dos días de la llegada del papa León XIV

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) anunció una medida de fuerza en 27 aeropuertos de Argentina para el viernes 6 de noviembre, en reclamo de mayor presupuesto para el sistema de aviación civil y mejores condiciones de seguridad operacional. La protesta consistirá en una retención de tareas durante 24 horas y podría ocasionar demoras y cancelaciones en los servicios aéreos de distintas provincias.

El secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, responsabilizó al Gobierno nacional por las posibles consecuencias de la protesta y cuestionó la falta de recursos destinados al funcionamiento del sector aeronáutico.

“Cada vuelo suspendido o demorado será responsabilidad de la gestión de Javier Milei”, expresó el dirigente sindical, quien advirtió sobre las dificultades que, según el gremio, atraviesa la infraestructura aeroportuaria.

Qué vuelos estarán afectados por el paro de ATE

De acuerdo con lo anunciado por el sindicato, durante la jornada del viernes 6 de noviembre se aplicará un esquema de servicios mínimos en los aeropuertos alcanzados por la medida.

ATE informó que únicamente se garantizará la atención de vuelos sanitarios, traslados humanitarios y de órganos, además de operaciones oficiales.

En consecuencia, los vuelos comerciales podrían registrar demoras, reprogramaciones o cancelaciones, dependiendo del alcance de la protesta en cada terminal aérea.

La organización sindical sostuvo que la medida responde a la necesidad de reclamar recursos para el funcionamiento de la aviación civil y garantizar las condiciones de seguridad de trabajadores y pasajeros.

El reclamo por el presupuesto de la aviación civil

Aguiar cuestionó el financiamiento del sistema aerocomercial y aseguró que la situación presupuestaria podría comprometer el funcionamiento de las operaciones.

“El desfinanciamiento del sistema aerocomercial ha llegado al punto de poner en riesgo la vida de los trabajadores, las tripulaciones y los pasajeros. Sin presupuesto no hay vuelos seguros”, manifestó.

El dirigente también advirtió que, según la evaluación del gremio, la infraestructura técnica de distintas provincias funciona con recursos limitados.

En ese contexto, señaló que una reducción de las operaciones podría afectar especialmente a las ciudades del interior del país que dependen de la conectividad aérea.

ATE cuestionó el destino de los fondos recaudados por tasas aéreas

Otro de los puntos del reclamo estuvo relacionado con la utilización de los recursos que genera el propio sector aeronáutico.

Desde ATE señalaron que se recaudan aproximadamente 220.000 millones de pesos anuales en concepto de tasas aéreas y cuestionaron la falta de información sobre el destino del 90% de esos fondos.

ÚLTIMO MOMENTO!! ATE LANZA PROTESTAS EN TODOS LOS AEROPUERTOS EL 6 DE NOVIEMBRE!! CADA VUELO SUSPENDIDO O DEMORADO SERÁ RESPONSABILIDAD DEL GOBIERNO!! Están esperando a que ocurra una CATÁSTROFE para empezar a escuchar los reclamos y las advertencias de los trabajadores??? El desfinanciamiento del sistema aerocomercial ha llegado al punto de PONER EN RIESGO LA VIDA de los trabajadores, las tripulaciones y los pasajeros. Sin presupuesto no hay vuelos seguros. El viernes 6 iniciaremos una retención de tareas en 27 aeropuertos y sólo se van a garantizar vuelos sanitarios, humanitarios, traslado de órganos y oficiales. En varias provincias ya LOS AEROPUERTOS NO FUNCIONAN. Van a dejar AISLADO a todo el interior del país. Tiene que quedar claro que el reclamo no es contra los pasajeros. Por el contrario, ES CONTRA EL GOBIERNO para que puedan viajar seguros. No se conoce el destino del 90% de los $220.000 MILLONES ANUALES que se recauda por tasa aérea. A DÓNDE FUE A PARAR ESA PLATA? Debería usarse para fortalecer las operaciones aéreas y garantizar salarios dignos Tiene que quedar claro que el reclamo no es contra los pasajeros. Por el contrario, ES CONTRA EL GOBIERNO para que puedan viajar seguros. Reclamamos mejoras salariales y en el presupuesto de la ANAC!! PD: @LuisCaputoAR y @fedesturze nunca se subieron a un avión de línea, qué pueden saber ellos de seguridad aérea!? — Rodolfo Aguiar (@rodoaguiar) November 2, 2026

“¿A dónde fue a parar esa plata? Debería usarse para fortalecer las operaciones aéreas y garantizar salarios dignos”, expresó Aguiar.

El sindicato sostuvo que esos recursos deberían destinarse a mejorar la infraestructura, sostener la seguridad operacional y atender las condiciones laborales del personal.

El paro podría afectar los vuelos por la llegada del papa León XIV

La medida de fuerza anunciada por ATE para el viernes 6 de noviembre se realizará apenas 48 horas antes de la llegada prevista del papa León XIV a la Argentina, programada para el domingo 8. La protesta podría complicar los traslados de fieles que tienen previsto viajar para participar de las actividades religiosas.

Según la agenda difundida, el Sumo Pontífice arribaría a Buenos Aires el domingo por la tarde, procedente de Uruguay. Su visita incluiría actividades oficiales y religiosas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante el lunes 9 de noviembre.

Para el martes 10 estaría previsto un traslado aéreo hacia Córdoba, mientras que el miércoles 11 se desarrollarían las actividades finales de la visita, con una concentración de fieles en la Basílica de Luján.

En este contexto, las posibles demoras y cancelaciones de vuelos podrían afectar a los peregrinos que planean trasladarse desde distintas provincias argentinas y países limítrofes para acompañar al Papa.

Además, las reprogramaciones del viernes podrían generar inconvenientes en las conexiones aéreas de los días posteriores. Por ese motivo, se recomendó a los pasajeros consultar con las aerolíneas el estado de sus vuelos antes de dirigirse a los aeropuertos.