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Chacarita le ganó 2-0 a Nueva Chicago y lo condenó al descenso en la Primera Nacional

En una tremenda definición por la permanencia, Chacarita Juniors se impuso ante Nuevo Chicago, que jugará la próxima temporada en la B Metropolitana. Además, el triunfo benefició a Patronato que se queda en la categoría.

2 de Noviembre de 2026
Chacarita le ganó 2-0 a Nueva Chicago y lo condenó al descenso.
Chacarita le ganó 2-0 a Nueva Chicago y lo condenó al descenso. Foto: (Chacarita).

En una tremenda definición por la permanencia, Chacarita Juniors se impuso ante Nuevo Chicago, que jugará la próxima temporada en la B Metropolitana. Además, el triunfo benefició a Patronato que se queda en la categoría.

La definición de la Primera Nacional tuvo todos los condimentos dramáticos característicos del ascenso argentino. Chacarita se impuso por 2-0 ante Nueva Chicago en San Martín, en el partido correspondiente a la fecha 36 de la Primera Nacional.

Tras un primer tiempo sin goles, el Funebrero resolvió el encuentro en el complemento: Maximiliano Meléndez abrió el marcador a los cinco minutos y Santiago Acosta amplió la diferencia a los diez.

 

Dos goles en cinco minutos

 

El desarrollo cambió rápidamente después del descanso. Meléndez puso en ventaja al conjunto local y, poco después, Acosta convirtió el segundo para darle mayor tranquilidad a Chacarita. Aunque el equipo llegó a los dos remates al arco que registró en el partido, ambos terminaron en la red. Chicago, en cambio, no consiguió tiros entre los tres palos.

La primera parte había terminado igualada 0-0. Durante ese tramo hubo un reclamo de penal por parte de Chacarita, que generó polémica en el estadio, pero el marcador no se movió antes del entretiempo. El cruce Chacarita vs Chicago se inclinó a favor del local con los tantos consecutivos del inicio del segundo tiempo.

 

El encuentro tuvo además una interrupción en el cierre. Las acciones quedaron demoradas después de que una persona ubicada en el banco de suplentes de Chicago se descompensara. Una vez reanudado el juego, el árbitro Sebastián Zunino expulsó a Román Zalazar, defensor del conjunto visitante, a los 49 minutos del complemento.

 

Tensión en el final y desahogo en San Martín

 

Sobre el cierre del encuentro, las acciones se detuvieron momentáneamente debido a un susto en los bancos de suplentes: un colaborador de Nueva Chicago se desmayó, fue atendido rápidamente por el cuerpo médico y retirado en camilla. Minutos después, la visita sufrió la expulsión de Román Zalazar a cinco del final.

 

Con este triunfo, el equipo dirigido por Sergio Rondina coronó una reacción furiosa en el tramo final del torneo —hilvanando tres victorias consecutivas— para lograr la salvación. De esta manera, el Funebrero se tomó revancha de aquella recordada definición de 2012, cuando el Torito lo había condenado a perder la categoría.

 

Destinos cruzados: el descenso de Chicago y la salvación de Patronato

 

Para Nueva Chicago (comandado por Gastón Lotito), la derrota significa volver a la B Metropolitana, un calvario que no sufría desde la temporada 2013/14. En paralelo, Patronato cumplió su cometido en Rafaela. Pese a igualar 0-0 como visitante ante la Crema, el Rojinegro celebró la permanencia gracias a la caída de los de Mataderos en San Martín, asegurándose un año más en la segunda división del fútbol argentino.

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