Patronato confirmó los convocados para visitar a Rafaela y definir su permanencia

Patronato confirmó la lista de 22 convocados para visitar este lunes a Atlético de Rafaela, desde las 15, por la última fecha de la Primera Nacional. El equipo de Marcelo Fuentes afrontará un encuentro decisivo: una victoria le garantizará la permanencia.

La nómina incluye a Franco Soldano, Tomás Attis y Renzo Reynaga entre las alternativas ofensivas. El entrenador todavía mantiene dudas en la probable formación, especialmente en la distribución de los puestos del mediocampo y el ataque.

El Rojinegro llega a la definición con la posibilidad de resolver su situación sin depender de otros equipos. Si empata o pierde, deberá atender al resultado del encuentro entre Nueva Chicago y Chacarita.

Los arqueros y defensores convocados

Alan Sosa y Franco Rivasseau son los dos arqueros elegidos para integrar la delegación. Sosa aparece en la formación probable para defender el arco del conjunto paranaense.

Entre los defensores fueron citados Facundo Díaz, Fernando Evangelista, Nahuel Genez y Facundo Heredia. La convocatoria también incluye a Franco Meritello, Fernando Moreyra, Santiago Piccioni y Maximiliano Rueda.

De ese grupo, Rueda, Meritello, Evangelista y Genez se perfilan para integrar la última línea. El resto de los defensores convocados constituye las alternativas del cuerpo técnico para ese sector.

Las opciones para el mediocampo y la delantera

Los volantes citados son Juan Barinaga, Benjamín Bravo, Brandon Cortés, Alejo Miró, Valentín Pereyra, Augusto Picco, Gonzalo Salega y Luciano Strey. Fuentes dispone así de ocho mediocampistas para definir el equipo y las variantes durante el encuentro.

Para el ataque, Patronato convocó a Tomás Attis, Joaquín Barolín, Renzo Reynaga y Franco Soldano. La elección de los delanteros titulares está vinculada con una de las incógnitas que presenta el probable once.

Una posibilidad es que Miró ingrese en el mediocampo y Soldano acompañe a Reynaga en la ofensiva. La otra variante contempla a Soldano en lugar de Miró y a Attis junto a Reynaga.

La probable formación para visitar a Rafaela

El equipo podría salir con Alan Sosa; Maximiliano Rueda, Franco Meritello, Fernando Evangelista y Nahuel Genez. En el mediocampo aparecen Miró o Soldano, Augusto Picco, Juan Barinaga y Valentín Pereyra; adelante, Soldano o Attis y Reynaga.

Durante la preparación, el plantel trabajó primero en el predio La Capillita. Los últimos entrenamientos fueron trasladados al estadio Presbítero Bartolomé Grella, donde el cuerpo técnico ajustó detalles para la definición.

Fuentes debió administrar la disponibilidad de futbolistas después de una temporada atravesada por lesiones. Con la convocatoria confirmada, resta conocer la elección definitiva de los once titulares.

Qué necesita para seguir en la categoría

El escenario más directo para Patronato es ganar en Rafaela. Ese resultado le permitirá asegurar su continuidad en la Primera Nacional, independientemente de los demás marcadores.

Un empate o una derrota lo dejarán sujeto a la combinación con Nueva Chicago y Chacarita. Según los resultados, podría quedar comprometido con el descenso o tener que disputar un desempate.

El encuentro se jugará sin público visitante, por lo que los hinchas rojinegros no podrán acompañar al equipo en el estadio. Desde las 15, la atención estará puesta en Rafaela y en una última fecha que definirá la permanencia.