Un camionero entrerriano volcó un acoplado cargado de tomates y morrones en la Ruta 12

Un camionero de Entre Ríos protagonizó un siniestro vial en la Ruta Nacional 12, en la provincia de Corrientes, luego de que el acoplado que transportaba tomates y morrones volcara y esparciera gran parte de la carga sobre la calzada. El hecho ocurrió alrededor de las 7 del domingo, a pocos metros del puente Machuca, cerca de la localidad de San Isidro, en el departamento Goya. Afortunadamente, el conductor resultó ileso.

El vehículo involucrado era un camión marca Shacman, conducido por un joven entrerriano de 25 años, identificado como Víctor S., quien circulaba por el tramo que conecta las ciudades de Esquina y Goya.

Por causas que todavía se investigaban, el acoplado perdió estabilidad y terminó volcando sobre uno de sus laterales. Como consecuencia, decenas de cajones con verduras quedaron desperdigados sobre la ruta, lo que generó complicaciones para la circulación vehicular.

De acuerdo con la información policial, una de las hipótesis que se analizaban era que el transporte hubiera pisado la banquina durante su recorrido, situación que habría provocado una pérdida de estabilidad.

El peso de la mercadería y el movimiento del acoplado podrían haber contribuido al vuelco, aunque las circunstancias exactas del accidente permanecían bajo investigación.

Pese a la magnitud del incidente y la cantidad de productos que terminaron sobre el asfalto, el camionero entrerriano no sufrió lesiones y no fue necesario lamentar víctimas.

El vuelco provocó que varias toneladas de mercadería quedaran esparcidas sobre parte de la Ruta Nacional 12. Entre los productos transportados había numerosos cajones de tomates y morrones, muchos de los cuales terminaron fuera del acoplado.