Video: una jueza de línea recibió un brutal golpe durante un partido y terminó hospitalizada

Una jueza de línea fue agredida durante un partido de fútbol en San Rafael, Mendoza, y debió ser trasladada a un hospital para recibir atención médica. El violento episodio ocurrió este domingo al mediodía, durante el encuentro entre San Martín de Salto de las Rosas y Monte Comán, correspondiente a la Liga Sanrafaelina de Fútbol. La agresión quedó registrada en un video filmado desde las tribunas que posteriormente se viralizó en redes sociales.

La víctima fue identificada como Janet Cobos, quien se desempeñaba como asistente del árbitro principal. En medio de una serie de incidentes junto al campo de juego, un joven que vestía la camiseta de Monte Comán aparentemente intentó golpear al juez y terminó impactando contra la mujer.

Como consecuencia de la agresión, Cobos cayó al suelo y permaneció tendida durante algunos segundos, mientras otras personas intentaban intervenir para controlar la situación.

Las imágenes captadas por un espectador mostraron el momento en que se produjo un tumulto a un costado de la cancha, donde varios jugadores y otras personas rodearon a los integrantes de la terna arbitral.

En ese contexto, el personal de seguridad privada contratado para el encuentro intentó contener a quienes se acercaban a los árbitros. Sin embargo, uno de los involucrados logró aproximarse y lanzó un golpe que alcanzó a la asistente.

La violencia de la situación provocó preocupación entre los presentes. Desde las tribunas, un espectador comenzó a pedir que llamaran a la Policía mientras la mujer permanecía en el suelo.

Según informó el medio local InfoYa!, los partidos de la Liga Sanrafaelina se disputan habitualmente con seguridad privada en lugar de efectivos policiales, debido a cuestiones vinculadas con los costos del servicio.

La asistente fue trasladada al hospital

Tras el incidente, Janet Cobos recibió asistencia inicial de una enfermera que se encontraba en el lugar. Posteriormente, fue trasladada en ambulancia al hospital Schestakow de San Rafael para una evaluación médica.

Fuentes del Ministerio de Seguridad provincial indicaron al citado medio que la mujer recibió atención en el establecimiento sanitario y pudo retirarse alrededor de las 16:30 del domingo, luego de recibir el alta médica.

El episodio generó repercusión por la agresión sufrida por una integrante del equipo arbitral durante el desarrollo de una competencia oficial.

La Liga Sanrafaelina deberá analizar posibles sanciones

Después de lo ocurrido, el árbitro principal deberá presentar el informe correspondiente ante las autoridades de la Liga Sanrafaelina de Fútbol.

Con esa documentación y los antecedentes del encuentro, el Tribunal de Disciplina tendrá que evaluar los hechos, identificar al presunto agresor y determinar las sanciones deportivas que correspondan.

El video difundido en redes sociales constituye uno de los registros del incidente y muestra las dificultades que enfrentó el personal de seguridad para contener a los involucrados.