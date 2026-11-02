Un perro quedó con la cabeza atascada en un paseo público y fue rescatado por los bomberos de Paraná

El rescate animal se realizó en el Paseo Puerta del Sol, en Paraná. Bomberos Voluntarios y Zapadores trabajaron junto a la Policía para liberar al perro que había quedado atrapado.
Un perro quedó atrapado con la cabeza dentro de un orificio de una estructura de hormigón en el Paseo Puerta del Sol, en Paraná, y debió ser rescatado por los bomberos. El animal no podía liberarse por sus propios medios, por lo que se solicitó la intervención de los equipos de emergencia.
Según se observó en las imágenes difundidas por Bomberos Voluntarios de Paraná, el can, de pelaje blanco, había introducido la cabeza en una de las aberturas circulares de una pared decorada con dibujos. Su cuerpo permanecía del lado exterior, mientras que el cuello atravesaba el agujero y la cabeza había quedado del otro lado de la estructura.
Ante el pedido de asistencia, una unidad del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios acudió al lugar para evaluar la situación y realizar las maniobras necesarias para liberar al perro.
Trabajo conjunto para liberar al animal
En el procedimiento también participaron Bomberos Zapadores, a bordo del móvil M76, y efectivos policiales, quienes colaboraron con las tareas de rescate.
Los equipos trabajaron de manera coordinada hasta conseguir liberar al animal de la abertura en la que había quedado atascado.
A través de sus redes sociales, los Bomberos Voluntarios de Paraná compartieron imágenes de la intervención y destacaron la colaboración entre las distintas fuerzas que participaron del operativo.
Desde la institución remarcaron la importancia de asistir a los animales en situaciones de riesgo y reafirmaron su compromiso con este tipo de intervenciones, bajo la premisa de que "cada vida importa y merece ser protegida".