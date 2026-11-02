AFA publicó los audios del VAR de las expulsiones de Martínez Quarta y Montiel

La AFA publicó los audios del VAR de las expulsiones de Lucas Martínez Quarta y Gonzalo Montiel en el Superclásico que Boca le ganó a River por el Torneo Clausura 2026. La Liga Profesional difundió las comunicaciones entre el árbitro Nicolás Ramírez y Silvio Trucco, encargado del videoarbitraje, que permitieron conocer los argumentos utilizados para sancionar las dos jugadas que dejaron al Millonario con nueve futbolistas.

La primera expulsión ocurrió a los siete minutos del partido, cuando Martínez Quarta sujetó a Miguel Merentiel mientras el delantero avanzaba hacia el arco. Ramírez no advirtió inicialmente la infracción, pero fue convocado por el VAR y modificó su decisión. La segunda tarjeta roja llegó a los 34 minutos del complemento, después de una entrada de Montiel sobre Lautaro Blanco que el árbitro sancionó directamente y fue ratificada desde Ezeiza.

Qué dijeron los árbitros sobre la expulsión de Martínez Quarta

La primera intervención del VAR, publicó TyCSports, se produjo después de un pase elevado de Santiago Ascacíbar para Merentiel. Cuando el delantero uruguayo se disponía a encarar hacia el arco defendido por Santiago Beltrán, Martínez Quarta lo sujetó e impidió su avance. Ramírez dejó continuar la acción porque no había observado la infracción, pero cuando la pelota salió del campo recibió el llamado de Trucco para revisar las imágenes.

“Hay una sujeción con los dos brazos”, advirtió el responsable del VAR. “Eso no lo observo en el campo de juego”, respondió Ramírez, quien se dirigió al monitor para analizar la jugada. Después de observar la repetición, consideró que el defensor había impedido una oportunidad manifiesta de gol y resolvió expulsarlo.

“Observo que el defensor comete una infracción sujetándolo al delantero en una clara oportunidad manifiesta de gol. Voy a modificar mi decisión inicial. Mi decisión final va a ser: tiro libre directo a favor del equipo local y expulsión al jugador visitante por sujeción e impedir una situación manifiesta de gol”, explicó Ramírez durante la comunicación con la cabina.

De esta manera, River quedó con diez jugadores cuando apenas habían transcurrido siete minutos del encuentro. La sanción se fundamentó en la sujeción sobre Merentiel y en la interpretación arbitral de que el delantero tenía una oportunidad manifiesta de convertir.

Los audios del VAR sobre la tarjeta roja a Montiel

La segunda expulsión se produjo a los 34 minutos del segundo tiempo, cuando Lautaro Blanco adelantó la pelota por el sector izquierdo y recibió una entrada desde atrás de Gonzalo Montiel. En esta oportunidad, Ramírez observó la infracción y mostró directamente la tarjeta roja, mientras que los integrantes del VAR revisaron la acción para determinar si correspondía mantener la sanción.

“Para mí es perfecta la roja. Va a buscar el tobillo”, señaló el asistente de videoarbitraje, Gastón Suárez. Luego describió la jugada: “Impetuosidad alta, fuerza alta, intensidad alta, pierna extendida”. Su evaluación fue compartida por Trucco, quien analizó el punto de contacto y la intensidad de la entrada.

“Pierna extendida, tiene fuerza, tiene intensidad, el contacto es en la zona blanda del tobillo con los tapones y hay una torsión del tobillo”, explicó el responsable del VAR. Suárez agregó que la infracción “pudo provocar una lesión”, por lo que ambos coincidieron en respaldar la decisión del árbitro principal.

A diferencia de la expulsión de Martínez Quarta, en esta ocasión no fue necesaria una revisión de Ramírez en el monitor. Desde Ezeiza confirmaron que la tarjeta roja estaba correctamente aplicada y River terminó el encuentro con nueve futbolistas.

Las críticas de River después del Superclásico

Las decisiones arbitrales generaron fuertes cuestionamientos en River después de la derrota ante Boca. Leonardo Ponzio manifestó su disconformidad durante una conferencia de prensa, mientras que Nicolás Otamendi y Gonzalo Montiel también criticaron el desempeño de Ramírez en declaraciones posteriores al encuentro.

Montiel consideró que existieron otras infracciones que podrían haber terminado con expulsiones para jugadores de Boca y enumeró cuatro situaciones que, según su interpretación, merecían una sanción similar. Otamendi fue más contundente al cuestionar el arbitraje y expresó: “Para el próximo torneo que designen a ver quién va a ser el campeón y no competimos”.

La publicación de los audios permitió conocer los fundamentos de las dos decisiones. En el caso de Martínez Quarta, el VAR intervino para advertir una infracción que Ramírez no había observado y que terminó con una expulsión por impedir una oportunidad manifiesta de gol. En la jugada de Montiel, el videoarbitraje respaldó la tarjeta roja mostrada directamente por el juez debido a la intensidad del contacto sobre Blanco.