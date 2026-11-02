Más de 80 personas hicieron fila para conseguir un solo puesto de trabajo en un comercio

Más de 80 personas hicieron fila para conseguir un solo puesto de trabajo en Gualeguaychú, durante una convocatoria laboral realizada este sábado por un autoservicio ubicado en la intersección de Primera Junta e Ituzaingó. La búsqueda de personal para cubrir una única vacante generó una importante concurrencia de vecinos que se acercaron con sus currículums y datos personales.

Durante varios minutos, la fila de aspirantes se extendió por más de media cuadra, mientras los interesados aguardaban su turno para presentar sus antecedentes laborales.

La cantidad de postulantes superó las expectativas del comercio. Según indicó uno de sus encargados a R2820, al menos 80 personas se habían acercado para participar de la selección, aunque la empresa necesitaba incorporar solamente a un trabajador.

La recepción de los postulantes se organizó mediante el ingreso de pequeños grupos al establecimiento. De acuerdo con lo informado, entraban entre cuatro y cinco personas por vez, quienes entregaban sus datos personales y recibían información sobre las tareas y condiciones del puesto disponible.

El procedimiento permitió ordenar la convocatoria ante la importante cantidad de interesados que se presentaron durante la jornada.

"Es claro que trabajo falta. Aquí la convocatoria fue para cubrir una sola vacante y entiendo que serán más de ochenta los currículums que recibiremos", explicó uno de los responsables del autoservicio.

La cantidad de aspirantes evidenció el interés que despertó la posibilidad de acceder a un empleo en el comercio. Personas con distintas experiencias laborales se acercaron con la expectativa de ser consideradas para el único puesto ofrecido.