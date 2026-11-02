Aumentó la prestación por desempleo rural: los nuevos montos mínimos y máximos

El Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE) aprobó un aumento del 5% en la prestación por desempleo rural, que comenzó a regir el 1° de noviembre de 2026. La actualización fue oficializada mediante la Resolución 102/2026, publicada este lunes en el Boletín Oficial.

La normativa estableció que el monto mínimo del beneficio ordinario será de $210.000, mientras que el máximo alcanzará los $420.000.

El incremento corresponde a la Prestación por Desempleo del Sistema Integral de Prestaciones por Desempleo, instituido por la Ley 25.191, que regula el régimen aplicable a los trabajadores rurales comprendidos en ese sistema.

La decisión fue aprobada por el Cuerpo Directivo del organismo a través del Acta N.° 166/26. De acuerdo con el texto de la resolución, el ajuste alcanza al beneficio ordinario previsto en la Ley N.° 25.191, que regula la actividad del RENATRE y el régimen de cobertura frente a la desocupación de trabajadores rurales.

La resolución determina que, desde el 1 de noviembre, la Prestación por Desempleo tendrá un piso de $ 210.000 y un límite máximo de $ 420.000. Ambos montos representan una actualización del 5 % respecto de los valores definidos por la normativa anterior.

La nueva decisión se encuadra en el Sistema Integral de Prestaciones por Desempleo, creado por el artículo 16 de la Ley N.° 25.191. El régimen contempla un beneficio destinado a trabajadores rurales que atraviesen una situación de desempleo, bajo las condiciones previstas por esa legislación y la reglamentación correspondiente.

La Ley N.° 25.191 creó el Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadorescomo un ente autárquico de derecho público no estatal. Su integración reúne a organizaciones representativas del sector rural y su conducción está en manos de representantes de entidades empresarias y sindicales de la actividad.

Dentro de esa leyse estableció el sistema de prestaciones para situaciones de desempleo. La actualización aprobada por el RENATRE se limita al beneficio ordinario y precisa los importes que estarán vigentes desde noviembre.

El marco normativo también define una fuente de financiamiento para el organismo. Según el artículo 14 de la Ley N.° 25.191, los empleadores rurales deben efectuar una contribución mensual equivalente al 1,5 % de la remuneración total abonada a cada trabajador. Ese aporte tiene como destino el Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores.

A su vez, el artículo 3 de la nueva resolución indica que las erogaciones que demande la medida deberán ser atendidas con los recursos financieros previstos en el artículo 13 de la misma ley. La disposición no incorpora en el texto suministrado una estimación sobre el costo total que tendrá el incremento ni una proyección acerca de la cantidad de personas que podrán percibirlo.