Los trabajadores de concesionarias cerraron un aumento trimestral: cuánto suben los salarios

Los trabajadores de concesionarias recibirán un aumento salarial acumulado del 5,06% para el trimestre comprendido entre octubre y diciembre de 2026. El acuerdo fue alcanzado el viernes por SMATA y la cámara empresaria del sector.

La actualización comprende a todas las categorías encuadradas en el convenio colectivo 499/23 en el país. El entendimiento establece dos incrementos del 2,5%, aplicados de manera acumulativa.

El primer tramo rige para los salarios de octubre y noviembre. El segundo se calculará sobre los básicos de noviembre y comenzará a aplicarse en diciembre, completando la recomposición trimestral.

Cuánto cobrarán vendedores y personal de servicios

Los vendedores, promotores de planes de ahorro, vendedores itinerantes y vendedores de repuestos tendrán un básico de $1.073.088,67 durante octubre y noviembre. En diciembre, ese importe subirá a $1.099.915,89.

Para ayudantes en servicios, administrativos básicos y personal de maestranza, la escala fija $1.334.285,22 en octubre y noviembre. Con el segundo tramo del aumento, pasarán a $1.367.642,35 en diciembre.

Antes del acuerdo, los básicos de esos grupos eran de $1.046.915,78 y $1.301.741,68, respectivamente. Los nuevos importes corresponden a los salarios básicos de convenio de los trabajadores de concesionarias, por lo que deben distinguirse del ingreso final de cada empleado.

Los nuevos básicos de las categorías administrativas

El personal administrativo auxiliar tendrá un básico de $1.590.647,39 para octubre y noviembre. Desde diciembre, la suma se elevará a $1.630.413,57.

En la categoría administrativo calificado, el importe será de $1.711.230,52 durante los primeros dos meses del acuerdo. Para diciembre, el básico quedará establecido en $1.754.011,28.

Los administrativos múltiples percibirán un básico de $2.146.145,85 en octubre y noviembre. En diciembre alcanzarán los $2.199.799,49, el valor más alto entre las categorías detalladas.

Cómo se aplican los dos tramos del acuerdo

El entendimiento no contempla una nueva suba entre octubre y noviembre: ambos meses comparten la misma escala. La siguiente modificación llegará en diciembre, cuando se aplique el segundo 2,5%.

Como ese incremento se calcula sobre una base ya actualizada, la mejora acumulada alcanza el 5,06%. Por ese motivo, los dos tramos superan ligeramente el 5% que resultaría de sumar los porcentajes sin acumulación.

La grilla acordada para los trabajadores de concesionarias tendrá vigencia hasta diciembre de 2026. Una vez concluido el período, el sindicato y la representación empresaria deberán volver a reunirse para evaluar la necesidad de otro ajuste.