Jubilación de ANSES en noviembre: los nuevos montos de la mínima, la máxima y el refuerzo

La Jubilación de ANSES tendrá un aumento del 1,93% en noviembre de 2026 y se pagará junto con el bono extraordinario confirmado de hasta $70.000. Quienes perciben el haber mínimo recibirán un total de $514.158,46.

La jubilación mínima quedó establecida en $444.158,46, mientras que la máxima será de $2.988.765,82. Los valores fueron oficializados mediante la Resolución 304/2026.

La actualización responde al mecanismo de movilidad mensual dispuesto por el Decreto 274/2024, que toma como referencia la inflación. El incremento se aplica sobre los haberes, mientras que el bono se liquida como un concepto separado.

Cómo se paga el bono de $70.000

Los titulares que cobran una Jubilación de ANSES mínima recibirán el refuerzo completo de $70.000. Sumado al haber actualizado, el ingreso de noviembre alcanzará los $514.158,46.

Quienes perciban haberes superiores a la mínima recibirán un bono proporcional hasta alcanzar ese mismo límite. Por lo tanto, el importe del refuerzo dependerá del ingreso previsional de cada beneficiario.

El bono no se incorpora al haber mensual ni modifica el monto de la jubilación máxima. Su pago complementa los ingresos de los beneficiarios comprendidos en el refuerzo.

El calendario para quienes cobran la mínima

El pago de la Jubilación de ANSES para quienes perciben hasta un haber mínimo comenzará el miércoles 11 de noviembre con los DNI terminados en 0. El jueves 12 cobrarán los titulares con documentos finalizados en 1.

El viernes 13 será el turno de los DNI terminados en 2, 3 y 4. La semana siguiente continuará con los documentos finalizados en 5 el lunes 16 y en 6 el martes 17.

Los beneficiarios con DNI terminados en 7 cobrarán el miércoles 18; los finalizados en 8, el jueves 19; y los terminados en 9, el viernes 20. El bono se acreditará junto con los haberes correspondientes.

Otros parámetros previsionales que se actualizan

La Prestación Básica Universal (PBU) quedó fijada en $203.182,22. Este componente forma parte del cálculo de las jubilaciones del régimen general y no representa un pago adicional para todos los titulares.

La base imponible mínima pasó a $149.592,45. Se trata de uno de los límites utilizados para determinar los aportes previsionales.

La base imponible máxima se estableció en $4.861.685,38. La resolución también actualizó la Pensión Universal para el Adulto Mayor y otros parámetros del sistema que rigen desde noviembre.