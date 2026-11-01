Boca y River se enfrentan en un Superclásico que puede definir el rumbo de su temporada

Boca y River se enfrentarán este domingo desde las 15 en La Bombonera, en un Superclásico con consecuencias para el cierre de la temporada y la clasificación a las copas de 2027. Será el encuentro oficial número 267 entre ambos, con Nicolás Ramírez como árbitro.

El equipo de Rodolfo Arruabarrena llega tras vencer por 1-0 a Independiente en Avellaneda, con un gol de cabeza de Facundo Herrera sobre el final. Ese resultado le permitió mantenerse en la cima de la tabla anual, con 57 puntos y mejor diferencia de gol que Argentinos Juniors.

El conjunto de Leonardo Ponzio también viene de ganar: superó por 3-0 a Belgrano y por 1-0 a Racing. Sin embargo, ocupa el séptimo puesto de la acumulada con 52 unidades, a cuatro de Rosario Central, el último equipo ubicado en zona de clasificación a la Libertadores.

Qué se juega cada equipo en el Superclásico

Una victoria dejaría a Boca dependiendo de sí mismo para terminar primero en la tabla anual durante la última fecha. Además, lo acercaría a asegurar su participación en la próxima Copa Libertadores, un objetivo que todavía tiene pendiente.

Para River, ganar significaría reducir la distancia con su rival y sostener sus posibilidades de ingresar al principal torneo continental por la acumulada. Después de este partido, cerrará la fase regular ante Aldosivi en Mar del Plata.

Un empate o una derrota complicaría ese camino para el Millonario, mientras que el Xeneize buscará evitar ceder terreno frente a sus perseguidores. El encuentro será transmitido por ESPN Premium y TNT Sports Premium.

Las decisiones de Arruabarrena y Ponzio

Arruabarrena mantiene una incógnita en el ataque de Boca: Alan Velasco y Sebastián Villa compiten por acompañar a Leonel Flores y Miguel Merentiel. El entrenador también evaluará el desgaste de sus futbolistas antes de confirmar la formación.

El probable equipo xeneize es: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera y Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Santiago Ascacíbar y Milton Delgado; Alan Velasco o Sebastián Villa, Leonel Flores y Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.

En River, las bajas de Aníbal Moreno y Fausto Vera le abren un lugar al juvenil Lucas Silva. La formación probable es: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi y Marcos Acuña; Lucas Silva, Tobías Andrada y Tomás Galván; Thiago Almada; Ángel Correa y Lucas Beltrán. DT: Leonardo Ponzio.

El historial y la racha que busca Boca

Martínez Quarta regresaría a la defensa después de cumplir una fecha de suspensión ante Racing. Su ingreso sería en lugar de Lautaro Rivero, autor del gol del triunfo frente a la Academia.

Boca también tendrá la oportunidad de encadenar tres victorias oficiales en el Superclásico, una marca que no consigue desde 1991. Ganó por 2-0 en La Bombonera en noviembre de 2025 y por 1-0 en el Monumental el 19 de abril de este año, con un penal de Paredes.

En el historial general, el Xeneize acumula 94 triunfos contra 88 de River, mientras que empataron 84 veces. El conjunto de Núñez intentará reducir esa diferencia y cortar las dos derrotas consecutivas ante su rival.