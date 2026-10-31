Se amplió la alerta por tormentas en Entre Ríos: prevén hasta 50 milímetros de lluvia

El Servicio Meteorológico Nacional extendió la alerta amarilla para la noche del domingo a siete departamentos entrerrianos. Se prevén tormentas localmente fuertes, ocasional caída de granizo, ráfagas intensas y acumulados de lluvia de hasta 50 milímetros.
Octubre se despide este sábado 31 con un ambiente típicamente primaveral en territorio entrerriano. Las temperaturas finalmente se acomodaron en los últimos días a los valores esperables para esta época del año, aunque la inestabilidad se hará presente este domingo en una parte de la provincia.
El Servicio Meteorológico Nacional amplió el área de cobertura de la alerta amarilla por tormentas para la noche de este domingo y abarca a los departamentos Victoria, Gualeguay, Ibicuy, Gualeguaychú, Concepción del Uruguay, Colón y Tala.
De acuerdo al SMN, “el área será afectada por lluvias y tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos periodos, ocasional granizo, ráfagas intensas y actividad eléctrica frecuente”.
“Se esperan valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, que pueden ser superados en forma puntual”, indicó el organismo nacional.
Noviembre comienza con temperaturas primaverales, pero también con tormentas
“Una vaguada en altura cruzará el país entre este sábado y el domingo, y al llegar a la región se encontrará con una masa de aire que todavía no logró renovarse”, según explicó la Meteoróloga Soledad Maciel Ramos Mejia a Meteored. Las temperaturas templadas y la humedad presente en la región favorecerán la formación de áreas de precipitaciones de variada intensidad.
El primer domingo de noviembre tendrá en Paraná una temperatura mínima cercana a los 19°C y una máxima de 26°C, valores próximos a los habituales para esta época del año. Sin embargo, la elevada humedad presente en la atmósfera será la principal responsable de mantener las condiciones de inestabilidad.
El período de mayor inestabilidad se concentraría durante la segunda mitad del domingo 1 de noviembre, cuando es más probable la ocurrencia de tormentas aisladas con hasta un 70% de precipitaciones hacia la noche.
Por el momento, el departamento Paraná permanece fuera del área bajo alerta del Servicio Meteorológico Nacional.
Para quienes tengan planes al aire libre, el paraguas o una campera liviana impermeable serán buenos aliados durante el domingo, especialmente a partir de la tarde.
La inestabilidad podría extenderse hasta el martes: cuándo volverá el sol
El lunes 2 comenzará en Paraná con temperaturas cercanas a los 16°C y todavía podrían registrarse tormentas aisladas durante la madrugada. Luego, las condiciones tenderán a mejorar, con una máxima que alcanzaría los 27°C, en línea con los valores habituales de noviembre.
Sin embargo, la mejoría no sería definitiva. El martes 3 se presentará con posibilidad de tormentas aisladas por la mañana y tormentas fuertes hacia la tarde noche, con un descenso de la temperatura máxima.
Con una mínima cercana a los 17°C y una máxima que apenas alcanzaría los 26°C, el martes tendrá una amplitud térmica muy reducida, en una jornada dominada por la nubosidad. Un día en el que la campera liviana volverá a resultar una buena aliada.
La buena noticia llegaría el miércoles 4, cuando se espera una mejoría más definida, con presencia de sol, algunas nubes y temperaturas entre los 16 y 27°C.