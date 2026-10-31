Condenaron a cuatro integrantes de la banda narco de Airaldi: las penas y multas millonarias

La Justicia Federal de Paraná condenó a cuatro integrantes de la organización narco liderada por Leonardo Roberto Airaldi, quienes cumplían distintas funciones vinculadas con el transporte, almacenamiento, distribución y comercialización de estupefacientes en Entre Ríos. Las penas fueron de tres a cuatro años y seis meses de prisión, mientras que las multas económicas alcanzaron los $6.660.225.

La sentencia fue dictada por la jueza Noemí Marta Berros, del Tribunal Oral Federal de Paraná, mediante un procedimiento de juicio abreviado. Los cuatro acusados reconocieron su responsabilidad penal, aceptaron la calificación legal de los hechos y admitieron las pruebas reunidas durante la investigación.

Según el fallo judicial al que accedió UNO, los condenados integraron una estructura delictiva que operó entre el 18 de junio de 2019 y el 8 de marzo de 2024. La organización fue desarticulada tras una serie de allanamientos realizados en distintos puntos de la provincia, principalmente en los departamentos Paraná y Diamante.

Cómo funcionaba la organización liderada por Airaldi

La investigación estableció que la estructura criminal estaba encabezada por Leonardo Roberto Airaldi, identificado como organizador y financiador de las operaciones de narcotráfico. El hombre fue condenado en agosto de 2026 a 12 años de prisión.

Bajo su conducción funcionaban distintos grupos operativos que cumplían tareas específicas para garantizar el traslado, resguardo y venta de drogas. Uno de esos núcleos asistía directamente al líder, mientras que otros estaban distribuidos estratégicamente en Paraná y Diamante.

Los investigadores determinaron que la organización contaba con personas encargadas de administrar propiedades, transportar sustancias, ocultarlas y distribuirlas entre los puntos de comercialización.

La sentencia individualizó las funciones de cada uno de los cuatro condenados y estableció penas diferenciadas según su participación en los hechos.

Quiénes son los cuatro condenados y qué funciones cumplían

Armando Marcelo Balcaza, de 32 años, conocido como Manco o Negro, trabajaba como capataz de la estancia El Mirador, propiedad de Airaldi, ubicada en Las Cuevas, departamento Diamante.

Según la investigación, Balcaza integraba el núcleo operativo principal de la organización y actuaba como administrador, asistente y colaborador directo del jefe. Su participación resultaba importante para coordinar las tareas logísticas vinculadas con la actividad delictiva.

Carlos David Schumacher, de 34 años, apodado Cali, formaba parte de una estructura secundaria asentada en Paraná. Cumplía funciones de transporte y venta de estupefacientes, manteniendo contacto directo con la conducción de la organización para concretar la distribución.

Por su parte, José Nicolás Godoy, de 37 años, conocido como Nico, desempeñaba tareas de asistencia, traslado y resguardo de sustancias. Su función consistía en ocultar y movilizar la droga de acuerdo con las necesidades operativas del grupo.

El cuarto condenado fue Emanuel Enrique Cuello, de 44 años, apodado Coti. Se desempeñaba como empleado de la Municipalidad de Diamante y también trabajaba en el bar Mandela, ubicado en esa ciudad.

La investigación estableció que Cuello integraba un núcleo operativo vinculado con ese establecimiento comercial, donde cumplía funciones de vendedor, asistente y transportador de estupefacientes.

Las penas de prisión y las multas impuestas

La condena más elevada recayó sobre Armando Marcelo Balcaza, quien fue declarado partícipe secundario del delito de comercialización de estupefacientes agravado por la intervención organizada de tres o más personas.

La jueza le impuso cuatro años y seis meses de prisión y una multa de $6.660.225. Sin embargo, le concedió el cumplimiento de la pena bajo la modalidad de prisión domiciliaria en el barrio Paracao de Paraná.

Además, autorizó que Balcaza realice salidas laborales de lunes a sábados, entre las 3:30 y las 14, para trabajar en un frigorífico de Oro Verde. Estas actividades deberán desarrollarse bajo supervisión de la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal (DCAEP).

En tanto, Carlos David Schumacher fue condenado como autor del delito de comercialización de estupefacientes a tres años de prisión de cumplimiento condicional y una multa de $3.770.125.

La misma pena de tres años de prisión condicional y una multa de $3.770.125 fue impuesta a Emanuel Enrique Cuello, considerado partícipe secundario del delito de comercialización de drogas.

Por último, José Nicolás Godoy recibió tres años de prisión condicional y una multa de $3.770.125, también como partícipe secundario de comercialización de estupefacientes.

En conjunto, las multas impuestas a los cuatro condenados sumaron $17.970.600.

Las condiciones que deberán cumplir para evitar la cárcel

La sentencia estableció reglas de conducta para Schumacher, Cuello y Godoy, quienes recibieron condenas de ejecución condicional.

Los tres deberán fijar una residencia real, abstenerse de consumir estupefacientes y evitar frecuentar a personas vinculadas con actividades relacionadas con las drogas.

También tendrán que someterse al seguimiento de la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal, organismo encargado de supervisar el cumplimiento de las disposiciones judiciales.

El fallo advirtió que el incumplimiento de estas obligaciones podría derivar en la revocación de la condicionalidad de las penas y, en consecuencia, en su alojamiento en una unidad penitenciaria.

Las escuchas telefónicas y las pruebas que permitieron las condenas

La causa se sustentó en una investigación que se extendió durante varios años e incluyó intervenciones telefónicas autorizadas judicialmente, tareas de vigilancia, seguimientos y registros audiovisuales.

Las primeras actuaciones comenzaron en diciembre de 2018, cuando la Prefectura Naval Argentina inició las tareas de investigación sobre las actividades vinculadas con la organización.

Posteriormente, desde octubre de 2021, intervino la Dirección de Investigaciones de la Policía de Entre Ríos, que incorporó nuevas filmaciones, fotografías, informes de inteligencia y testimonios de los efectivos participantes.

El conjunto de evidencias permitió reconstruir las comunicaciones entre los involucrados, identificar las funciones que cumplían y establecer los vínculos con la conducción de la organización.

Al momento de ratificar el acuerdo de juicio abreviado, los cuatro acusados reconocieron las escuchas telefónicas utilizadas como prueba y admitieron voluntariamente su participación en los hechos investigados.

Quiénes intervinieron en el juicio abreviado

Durante la audiencia, el Ministerio Público Fiscal estuvo representado por el auxiliar fiscal Juan Sebastián Podhainy, mientras que los acusados contaron con distintas defensas particulares.

Armando Marcelo Balcaza fue asistido por los abogados Hugo Gemelli y Humberto Franchi. La defensa de Emanuel Enrique Cuello estuvo a cargo de Nelson Schlotauer, mientras que Carlos Cordini representó a José Nicolás Godoy y Carlos David Schumacher.

Con la homologación del acuerdo de juicio abreviado, el Tribunal Oral Federal de Paraná fijó las responsabilidades penales y las sanciones correspondientes a estos cuatro integrantes de la estructura vinculada con Leonardo Airaldi.

La resolución se sumó a la condena de 12 años de prisión que recibió el organizador de la red en agosto de este año, en el marco de la investigación por narcotráfico desarrollada en distintos puntos de Entre Ríos.