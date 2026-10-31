Federal: chocaron una moto en la que viajaban una mujer y su hijo de 6 años y escaparon

Una mujer de 28 años y su hijo de 6 años protagonizaron un accidente de tránsito en Federal, luego de que otra motocicleta los impactara y sus ocupantes escaparan del lugar sin brindar asistencia. El hecho ocurrió este viernes, alrededor de las 21, en la intersección de las calles 9 de Julio y Rivadavia.

Según la información policial, la mujer circulaba junto a su hijo a bordo de una motocicleta Corven Triax por calle 9 de Julio, en sentido este-oeste. Al llegar al cruce con Rivadavia, otro motovehículo, ocupado por dos jóvenes, habría impactado contra la rueda trasera de su rodado.

Tras la colisión, los ocupantes de la segunda motocicleta se retiraron del lugar sin detenerse para asistir a los damnificados. Personal del Comando Radioeléctrico de la Jefatura Departamental Federal acudió al sitio luego de recibir un llamado telefónico que alertó sobre lo sucedido.

El niño fue trasladado al hospital

Como consecuencia del siniestro, el menor de 6 años fue trasladado de manera particular al hospital local para recibir atención médica.

Según se informó a Elonce, los profesionales de salud constataron que el niño no presentaba lesiones en la primera evaluación médica.

Buscan identificar a los motociclistas que escaparon

De acuerdo con el relato de la damnificada, el vehículo involucrado era una motocicleta de color negro, sin patente colocada, con faltantes de plásticos y en aparente estado de desarme.

El rodado era ocupado por dos jóvenes que, tras impactar contra la motocicleta de la mujer, habrían escapado inmediatamente.

Vecinos que presenciaron el episodio aportaron información sobre los presuntos involucrados. Según indicaron a la damnificada, se trataría de dos menores de edad conocidos en la zona.

Intervino la Fiscalía

Ante lo sucedido, se dio intervención al fiscal de turno, quien dispuso una serie de medidas para avanzar con la investigación.

Entre ellas, ordenó recibir la denuncia formal de la mujer damnificada, tomar declaración a posibles testigos del accidente y elevar las actuaciones correspondientes a la Justicia.