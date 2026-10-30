Fingieron ser policías federales para cometer un robo en Gualeguaychú y detuvieron a un hombre de 74 años en Córdoba

Un hombre de 74 años fue detenido por un robo cometido por falsos policías federales en Gualeguaychú, durante un procedimiento realizado en Villa Carlos Paz, provincia de Córdoba.

El sospechoso quedó vinculado a una investigación por un asalto ocurrido el pasado 1 de octubre, en el que una mujer de 61 años fue intimidada y despojada de dinero y pertenencias.

El hecho ocurrió en inmediaciones de calles Primera Junta y Ruta Nacional Nº 136, cerca del hipermercado Carrefour. La víctima se encontraba acompañada por otra persona cuando fue abordada por dos hombres que simularon pertenecer a la Policía Federal Argentina.

Los delincuentes manifestaron que debían realizar una requisa por una presunta tenencia de estupefacientes. Para intimidar a las víctimas, exhibieron un objeto que aparentaba ser un arma de fuego y sustrajeron una importante suma de dinero en moneda nacional y extranjera, teléfonos celulares y otros efectos personales.

Allanamientos en Villa Carlos Paz

A partir de las tareas desarrolladas por la División Investigaciones e Inteligencia Criminal de Gualeguaychú, los efectivos lograron reunir información que permitió avanzar en la identificación de un sospechoso.

Con intervención de la Fiscalía de Gualeguaychú y mediante un exhorto judicial, se concretaron dos allanamientos en domicilios ubicados sobre calle India al 2400, aproximadamente, en Villa Carlos Paz.

Durante los procedimientos, realizados en coordinación con autoridades judiciales y policiales cordobesas, fue detenido un hombre de 74 años, quien quedó vinculado a la causa por el delito de robo calificado.

Secuestraron un automóvil y trasladarán al detenido

En el marco de los allanamientos, los investigadores también secuestraron un automóvil Fiat Punto, que quedó depositado en una dependencia policial de Córdoba.

El vehículo fue incorporado a las actuaciones judiciales mientras continuaban las diligencias para esclarecer las circunstancias del asalto.

Finalmente, se informó que el detenido sería trasladado por personal de la División Investigaciones hacia Gualeguaychú, donde quedaría a disposición de la Justicia interviniente.