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Policiales Allanamiento de la Policía Federal

Detuvieron a una mujer acusada de ingresar drogas a la cárcel de Concepción del Uruguay

Una mujer de 27 años fue detenida por la Policía Federal, acusada de ingresar drogas a la Unidad Penal Nº 4 de Concepción del Uruguay. El procedimiento se realizó en el asentamiento Difunta Correa, donde también secuestraron un teléfono celular.

30 de Octubre de 2026
Detuvieron a una mujer por presunto suministro de drogas a presos.
Detuvieron a una mujer por presunto suministro de drogas a presos. Foto: (PFA).

Una mujer de 27 años fue detenida por la Policía Federal, acusada de ingresar drogas a la Unidad Penal Nº 4 de Concepción del Uruguay. El procedimiento se realizó en el asentamiento Difunta Correa, donde también secuestraron un teléfono celular.

Una mujer fue detenida acusada de ingresar drogas a una unidad penal de Entre Ríos, durante un allanamiento realizado por la Policía Federal Argentina (PFA) en Concepción del Uruguay. La sospechosa, de 27 años, quedó a disposición de la Justicia por una presunta infracción a la Ley de Estupefacientes.

El procedimiento estuvo a cargo de efectivos del Departamento Federal de Investigaciones (DFI), luego de una investigación sobre el presunto suministro de sustancias ilegales a internos de la Unidad Penal Nº 4 de esa ciudad.

 

La causa se inició a partir de un requerimiento de la fiscal María Albertina Chichi, de la Fiscalía Nº 4, quien solicitó la intervención de la División Unidad Operativa Federal (DUOF) de Concepción del Uruguay.

 

Allanamiento y secuestro de un celular

 

Mediante tareas de campo y análisis de información, los investigadores identificaron un domicilio vinculado con la sospechosa en el asentamiento conocido como Difunta Correa.

 

Con los elementos reunidos, la Fiscalía solicitó la autorización judicial para realizar un allanamiento, que fue concedida por el Juzgado de Garantías Nº 1, a cargo de Alejandrina Herrero.

 

Durante el operativo, los efectivos detuvieron a la investigada y secuestraron un teléfono celular que será analizado para obtener información relevante sobre el presunto ingreso de estupefacientes al establecimiento penitenciario.

 

La mujer quedó a disposición de la autoridad judicial interviniente, mientras continuaban las actuaciones para esclarecer la maniobra investigada.

Temas:

Concepción del Uruguay detenida Drogas
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