León XIV y Juan Pablo II: las diferencias entre las visitas papales a la Argentina

Las visitas papales de León XIV y Juan Pablo II a la Argentina presentan diferencias en sus recorridos, actividades y contextos históricos. El viaje apostólico previsto del 8 al 11 de noviembre de 2026 recuperará algunos escenarios de las visitas de 1982 y 1987, aunque tendrá una agenda territorial más acotada y una mayor presencia de encuentros vinculados con distintas realidades sociales.

Según el programa difundido, León XIV desarrollará actividades en Buenos Aires, Claypole, Córdoba y Luján. A diferencia de Juan Pablo II, que durante su segunda visita recorrió diez ciudades argentinas en seis días, el actual pontífice concentrará sus compromisos en un número menor de localidades.

El itinerario combinará encuentros institucionales, celebraciones religiosas y visitas a establecimientos relacionados con la asistencia social, el trabajo y el sistema penitenciario. De esta manera, la agenda incluirá tanto espacios tradicionales de las visitas papales como ámbitos que no habían formado parte de los viajes anteriores.

Los lugares que también visitó Juan Pablo II

Uno de los principales puntos de coincidencia será la Casa Rosada. León XIV llegará el 8 de noviembre desde Montevideo y será recibido en el Aeroparque Jorge Newbery. Posteriormente, se trasladará a la sede del Gobierno nacional para participar de la ceremonia de bienvenida y mantener un encuentro con el presidente Javier Milei.

Juan Pablo II también mantuvo reuniones con las autoridades argentinas durante sus dos visitas. En junio de 1982, cuando el país atravesaba la guerra de Malvinas, se entrevistó con el entonces presidente de facto Leopoldo Fortunato Galtieri y con integrantes de la Junta Militar.

Aquella primera visita tuvo una duración aproximada de 31 horas. Pese a su brevedad, el pontífice polaco presidió celebraciones multitudinarias, entre ellas una misa en el Monumento de los Españoles, en Buenos Aires, y otra en Luján, donde se congregaron alrededor de 700.000 personas.

En abril de 1987, durante su segunda visita, Juan Pablo II regresó al país bajo la presidencia democrática de Raúl Alfonsín. En aquella oportunidad encabezó la misa del Domingo de Ramos y participó de la Jornada Mundial de la Juventud, con una convocatoria multitudinaria en la avenida 9 de Julio.

Una visita más corta y sin recorridos por varias provincias

La principal diferencia entre ambos pontífices estará en la extensión territorial. Durante 1987, Juan Pablo II visitó Buenos Aires, Bahía Blanca, Viedma, Mendoza, Tucumán, Salta, Corrientes, Paraná, Rosario y Córdoba.

En cambio, León XIV tendrá una agenda concentrada en Buenos Aires y sus alrededores, con Córdoba como única ciudad del interior incluida en el recorrido. Allí celebrará una misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar y mantendrá un encuentro con representantes de la Iglesia local.

El itinerario de noviembre no contempla visitas a la Patagonia, Cuyo, el Noroeste ni el Litoral argentino. De esta manera, Paraná, que recibió a Juan Pablo II en 1987, no formará parte de las actividades previstas para el nuevo viaje apostólico.

El acercamiento a los sectores vulnerables

Una característica del programa de León XIV será la incorporación de encuentros con personas y organizaciones vinculadas con distintas problemáticas sociales.

El lunes 9 de noviembre visitará el Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole, donde compartirá una actividad con trabajadores y residentes de la institución. Posteriormente, celebrará una misa multitudinaria en el Monumento de los Españoles.

Durante esa jornada también participará de un encuentro en la Universidad Católica Argentina con representantes del mundo del trabajo, empresarios, dirigentes sindicales y referentes sociales. Además, mantendrá reuniones con líderes religiosos y presidirá las vísperas en la Catedral Metropolitana.

La visita a una cárcel y el encuentro con jóvenes

El miércoles 11 de noviembre, León XIV visitará el Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires, donde está previsto un encuentro con personas privadas de la libertad.

Otra actividad destacada será la vigilia con jóvenes programada para el martes 10, después de su regreso desde Córdoba. El encuentro tendrá lugar en el Monumento de los Españoles, uno de los escenarios centrales de su paso por Buenos Aires.

Estas actividades mostrarán una diferencia respecto del itinerario de Juan Pablo II: mientras el pontífice polaco desarrolló un amplio recorrido por distintas regiones del país, León XIV concentrará buena parte de sus compromisos en encuentros con sectores sociales específicos.

Tres contextos políticos diferentes

Las visitas también estarán atravesadas por escenarios históricos distintos. En 1982, Juan Pablo II llegó durante la guerra de Malvinas y bajo un gobierno militar, en un contexto de enfrentamiento bélico y preocupación internacional.

Cinco años después, regresó durante la recuperación democrática, con Raúl Alfonsín al frente del Poder Ejecutivo. Su visita combinó celebraciones religiosas, encuentros institucionales y actividades en diferentes provincias.

En 2026, León XIV será recibido por Javier Milei. La agenda incluirá el tradicional encuentro presidencial, pero también reuniones con representantes de la sociedad civil, organizaciones laborales, comunidades religiosas y personas en situación de vulnerabilidad.

Luján volverá a ser protagonista de una visita papal

La Basílica de Nuestra Señora de Luján será otro punto de continuidad histórica. Juan Pablo II celebró allí una misa multitudinaria en 1982, mientras que León XIV presidirá una celebración de despedida el miércoles 11 de noviembre.

También se repetirá la utilización de la Nunciatura Apostólica como residencia del pontífice durante su permanencia en Buenos Aires, tal como ocurrió con Juan Pablo II en 1987.

Después de la misa en Luján, León XIV se trasladará al Aeropuerto Internacional de Ezeiza para continuar su viaje hacia Perú. Su paso por Argentina formará parte de una gira sudamericana que comenzará en Uruguay y finalizará el 17 de noviembre, publicó AICA.

Así, el recorrido previsto para 2026 combinará escenarios históricos de las visitas papales con actividades orientadas a distintos sectores de la sociedad, aunque sin repetir la extensa presencia territorial que caracterizó el viaje de Juan Pablo II en 1987.