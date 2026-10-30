FEMER reclamó a OSER la devolución de descuentos y advirtió que podría suspender la atención en internaciones

La Federación Médica de Entre Ríos (FEMER) presentó un nuevo reclamo a la Obra Social de Entre Ríos (OSER) para exigir la devolución de descuentos aplicados sobre los honorarios médicos correspondientes a internaciones facturadas durante junio y julio. La entidad advirtió que, si no se efectivizan los pagos, podría suspender la atención en internaciones a los afiliados desde noviembre.

Según explicó la Federación, los débitos efectuados por la obra social representan una reducción adicional de los aranceles médicos, que ya considera atrasados. La situación generó un nuevo conflicto entre ambas instituciones por los importes retenidos y los plazos de devolución.

FEMER sostuvo que mantuvo numerosas reuniones con representantes de OSER para aclarar normas, unificar criterios, corregir errores en los sistemas y acordar la restitución de las sumas descontadas. Sin embargo, aseguró que esas gestiones no permitieron alcanzar una solución.

Advierten por una posible suspensión de prestaciones

"Las numerosas reuniones realizadas con el objeto de clarificar normas, consensuar criterios, subsanar errores de sistemas y acordar el pago de las sumas retenidas han resultado infructuosas", expresó la Federación en su comunicado.

Además, remarcó que "la acumulación de cuestiones irresueltas y la indefinición de plazos para la devolución de los débitos injustificados implican un serio perjuicio para los colegas que han brindado atención efectiva a sus pacientes. Esto no puede ignorarse".

Ante este escenario, el Consejo Directivo de FEMER, reunido el 28 de octubre, resolvió exigir a OSER el pago de los importes reclamados con carácter urgente. La entidad señaló que considera agotadas las instancias de diálogo y advirtió que, si no recibe una respuesta favorable, podría disponer la suspensión de la atención médica en internación desde el próximo mes.

Otro reclamo por las prestaciones de OSER

El planteo de FEMER se conoce en medio de otros cuestionamientos a la cobertura de la obra social provincial. Recientemente, el Órgano de Revisión de Salud Mental de Entre Ríos solicitó informes sobre demoras en reintegros y dificultades de acceso a tratamientos.

Ese organismo también advirtió sobre deudas con instituciones prestadoras de servicios para personas con discapacidad y pidió conocer los avances en los compromisos asumidos por OSER para mejorar la atención.

En este nuevo conflicto, FEMER reclama específicamente la devolución de honorarios médicos descontados. Por el momento, la eventual suspensión de prestaciones en internaciones constituye una advertencia condicionada a la falta de pago y no una medida ya implementada.