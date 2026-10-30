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“Más empatía, menos barreras”: el barrio Macarone celebró una jornada de inclusión en comunidad

La Escuela María Reina Inmaculada organizó la propuesta junto a la comisión vecinal y distintas instituciones. Niños y familias participaron de actividades cooperativas, conocieron vehículos de bomberos y policías y prepararon un mural colectivo.

30 de Octubre de 2026
Jornada de inclusión en el Barrio Macarone.
Jornada de inclusión en el Barrio Macarone.

REDACCIÓN ELONCE

La Escuela María Reina Inmaculada organizó la propuesta junto a la comisión vecinal y distintas instituciones. Niños y familias participaron de actividades cooperativas, conocieron vehículos de bomberos y policías y prepararon un mural colectivo.

La comunidad del barrio Macarone se reúne este viernes en Plaza Italia para compartir una jornada por el mes de la inclusión y la convivencia. La propuesta fue organizada por la Escuela Nº 99 María Reina Inmaculada junto a la comisión vecinal y distintas instituciones.

 

Las directoras de los turnos mañana y tarde, Yamila Kelly y Nancy Rodríguez, explicaron a Elonce que buscaron llevar al espacio público una actividad que otros años realizaban dentro de la escuela. “Este año quisimos abrirlo a la comunidad y poder integrar a las personas con las que trabajamos en red”, señalaron.

 

 

La convocatoria incluyó a la vecinal, policías, bomberos, el centro de salud y escuelas integrales. Durante la mañana también participó la Escuela Melvin Jones, que se sumó al encuentro con los alumnos y sus familias.

 

Una bicicleteada y juegos para compartir

 

Las actividades comenzaron a las 10 con una bicicleteada, mientras que los niños de jardín participaron con monopatines. Después, los profesores organizaron postas de juegos cooperativos en la plaza.

 

 

La programación contempla un almuerzo compartido y la elaboración de un mural colectivo, con cierre previsto para las 14. Entre los carteles preparados por la comunidad educativa se leen mensajes como “Diferentes en las formas de ser, iguales en derechos” y “Más empatía, menos barreras”.

 

Los chicos también contaron cómo estaban viviendo la mañana. “Hay un montón de juegos que pusieron”, expresó Teo, mientras que Angelina destacó que habían realizado “juegos de educación física” y conocido los vehículos de bomberos y policías.

 

 

El acompañamiento de la vecinal y las familias

 

María Quintero, vicepresidenta de la comisión vecinal del barrio Macarone, destacó el trabajo de las maestras. “Para nosotros como vecinal tenemos la obligación de acompañar”, afirmó, y agradeció a las instituciones que colaboraron.

Desde la escuela explicaron que la gestión de la vecinal permitió disponer de la plaza para la jornada. Además, personal de Tránsito y de la Policía acompañó el recorrido de la bicicleteada.

 

Las familias también participaron de las propuestas. Una abuela que asistió con sus nietos valoró el encuentro y recordó su vínculo con la institución: “Yo me crié en la escuela del padre Alejandro. Y mis hijos, todos mis hijos también”.

 

El Barrio Macarone realiza una jordana de inclusión en Plaza Italia

 

Los chicos conocieron el patrullero y el camión de bomberos

 

Los bomberos mostraron su vehículo, explicaron cómo trabajan y compartieron actividades con los niños. El personal de la Comisaría Octava también permitió que conocieran el patrullero, utilizaran el micrófono y escucharan la sirena.

Jonathan Brumatti, jefe de esa dependencia, contó que recibieron la invitación de la escuela una semana antes. “Se coordinó y se organizó para venir y compartir con ellos, para que puedan conocer un patrullero, tener la experiencia de subirse, sacarse fotos junto a la familia”, explicó.

 

El funcionario sostuvo que la participación busca fortalecer el contacto con los vecinos del barrio Macarone, especialmente con los más pequeños. “Que entiendan que la policía es una compañía para ellos, que pueden acercarse a nosotros en cualquier oportunidad que así lo necesiten”, expresó.

Temas:

Barrio Macarone jornada inclusión
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