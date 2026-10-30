Licencia de conducir digital en Mi Argentina: cómo mostrarla sin internet

La licencia de conducir digital disponible en Mi Argentina puede exhibirse sin conexión a internet mediante una captura de pantalla que incluya el documento y su código QR. Para utilizarla en un control, el código debe estar vigente y verse con claridad.

Esta alternativa permite presentar el permiso en rutas o lugares con cobertura limitada. La preparación debe hacerse antes de perder la conexión, ya que es necesario acceder al documento y contar con el QR actualizado.

La versión digital de la Licencia Nacional de Conducir es válida para circular por todo el territorio argentino sin necesidad de presentar el formato físico. Así lo informa el Gobierno nacional en el apartado oficial dedicado al servicio.

Cómo preparar el documento antes de salir

Para disponer de la licencia de conducir digital sin conexión, hay que ingresar a Mi Argentina mientras el teléfono tenga acceso a internet. Luego, se debe abrir el documento y guardar una captura en la que también aparezca el código QR.

Antes de comenzar el viaje, conviene comprobar que la imagen esté completa y que el código pueda leerse. La captura debe quedar guardada en el teléfono para poder abrirla cuando no haya señal.

La posibilidad de circular con esa imagen está contemplada en las indicaciones oficiales. La condición es que el QR sea visible para su fiscalización y se encuentre dentro de sus 24 horas de validez.

Cuánto dura el QR y cuándo hay que actualizarlo

El código de la licencia de conducir digital tiene una vigencia de 24 horas desde su descarga. Ese período permite mostrarlo sin conexión, pero obliga a renovarlo si se necesita seguir utilizando esa modalidad después del plazo.

La duración del QR no debe confundirse con el vencimiento de la licencia. Aunque el permiso siga vigente, una captura antigua puede contener un código cuyo período de validez ya terminó.

Para actualizarlo es necesario volver a conectarse a internet, ingresar a Mi Argentina y obtener el código vigente. Si se prevé circular nuevamente por zonas sin cobertura, habrá que guardar una nueva captura del documento.