Ampliaron alerta por tormentas para toda la provincia de Entre Ríos: prevén hasta 50 mm de lluvia y posible granizo

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) actualizó el alerta amarillo por tormentas para este viernes 30 de octubre, que abarca a toda la provincia de Entre Ríos. El organismo anticipa fenómenos de variada intensidad, algunos localmente fuertes, con abundantes precipitaciones en períodos cortos, actividad eléctrica y posible caída de granizo.

Según el informe oficial, se esperan valores de precipitación acumulada de entre 20 y 50 milímetros, aunque estas cifras podrían superarse de manera puntual en algunas localidades entrerrianas.

Además, el organismo advirtió que las tormentas podrían estar acompañadas por ráfagas intensas y frecuente actividad eléctrica. El nivel amarillo indica la posibilidad de fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de las actividades cotidianas.

Cómo estará el tiempo en Paraná este viernes

De acuerdo con el pronóstico del SMN, Paraná tendrá una temperatura mínima de 15 grados y una máxima de 26 grados este viernes. Las condiciones de inestabilidad se concentrarán principalmente durante la mañana y la tarde, en coincidencia con el alerta vigente para toda la provincia.

Para ambos períodos, el organismo indica probabilidades de precipitaciones de entre el 40% y el 70%, con tormentas que podrían alcanzar intensidad fuerte en determinados sectores. Hacia la noche, las condiciones comenzarían a mejorar, con cielo mayormente nublado y una probabilidad de lluvias de entre el 0% y el 10%.

En cuanto al viento, se esperan velocidades de entre 7 y 12 kilómetros por hora durante la mañana y la noche, mientras que por la tarde podrían alcanzar entre 13 y 22 kilómetros por hora.

El pronóstico para el fin de semana en Paraná

Para el sábado 31 de octubre, el SMN anticipa una mejora de las condiciones meteorológicas en Paraná. La jornada tendrá una temperatura mínima de 16 grados y una máxima de 27 grados, con cielo parcialmente nublado durante buena parte del día.

Durante la madrugada podrían registrarse bancos de niebla, mientras que para el resto de la jornada no se prevén precipitaciones. Los vientos oscilarán entre 7 y 22 kilómetros por hora.

El domingo 1° de noviembre se presentará con una mínima de 16 grados y una máxima de 25 grados. El cielo permanecerá mayormente nublado, con probabilidades de precipitaciones de entre el 0% y el 10%, tanto durante la primera mitad del día como hacia la tarde y noche.

Cómo seguirá el tiempo durante los primeros días de noviembre

Para el lunes 2 de noviembre se espera una jornada con cielo parcialmente nublado, una temperatura mínima de 15 grados y una máxima de 27 grados, sin probabilidades de lluvias.

El martes 3, en tanto, se prevé una mínima de 18 grados y una máxima de 26 grados. Durante la tarde y noche podrían regresar las precipitaciones, con una probabilidad de entre el 10% y el 40% y presencia de tormentas aisladas.

Finalmente, el miércoles 4 y el jueves 5 se anticipan jornadas sin lluvias, con temperaturas máximas de 27 grados. Las mínimas serán de 16 y 14 grados, respectivamente.