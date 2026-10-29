Marcos Senesi se convirtió en padrino de una escuela entrerriana: "No nos esperábamos esta oportunidad"

La Escuela Primaria N° 32 “Nuestra Señora del Silencio”, del barrio Camba Paso de Concordia, sumó el acompañamiento de un padrino especial: el futbolista concordiense Marcos Senesi, subcampeón del mundo con la Selección argentina y actual defensor del Tottenham de Inglaterra.

La noticia fue confirmada por el profesor Emiliano Pérez Siran, conocido como “Memi”, durante una visita a Oíd Mortales Radio junto a una colega y cinco alumnos de la institución. El docente destacó el compromiso del jugador y de su familia con la comunidad educativa.

“Estamos muy contentos como escuela. Este año está sumándose el apoyo de Marcos Senesi”, celebró Pérez Siran.

El vínculo se concretó a través de María Eugenia, mamá del futbolista, quien asumió el compromiso de acompañar a la institución, ubicada en una de las barriadas más humildes de la ciudad. Según explicó el docente, su participación es constante y está atenta a las necesidades y actividades de la escuela.

“Estamos muy felices por todo lo que se está logrando para que los chicos tengan mejores instalaciones y mejores oportunidades. Estamos muy agradecidos con la familia, con el Obispado y con todos los intermediarios que también van apareciendo en el camino”, manifestó.

El Mundialito, una jornada para acercar a la comunidad

Una de las actividades previstas para este año es el Mundialito, una jornada de Educación Física que se realizará el martes 3 de noviembre, de 8 a 12, en una cancha que se está acondicionando en un terreno contiguo al establecimiento.

“Este año, en el contexto del Mundial de fútbol, surge la posibilidad de hacer una jornada de Educación Física llamada Mundialito, en la que los chicos van a dividirse por equipos y van a jugar toda la mañana para disputar una especie de Mundial”, explicó el profesor.

La propuesta también busca que la comunidad conozca la realidad de la institución y se involucre con sus necesidades. Para eso, trabajan en la preparación del espacio deportivo, que tendrá césped y arcos para que los alumnos puedan jugar.

“Ahora nos vamos a plantar un poco de césped para que esa cancha pueda quedar para ellos. También agradecemos a los clubes y jugadores de las primeras de Concordia que van a ir a visitarnos. Hubo muy buena predisposición y muchas ganas”, señaló Pérez Siran.

Durante la jornada habrá camisetas, pelotas y la participación de referentes del fútbol de distintas instituciones de la ciudad, que acompañarán a los estudiantes.

El acompañamiento de Senesi y su familia

El docente reconoció que la incorporación de Marcos Senesi como padrino fue una noticia que no esperaban y que representa un impulso para la comunidad educativa.

“Estamos súper agradecidos. La verdad que no esperábamos esa oportunidad. Hablábamos con el equipo directivo de que es un tiempo de bendición para la escuela, que se necesitaba, y agradecemos mucho a María Eugenia, que es la mamá, que está muy presente con nosotros”, expresó.

Además, destacó el compromiso de la familia del futbolista con las actividades y necesidades de la institución. “Hay mucho compromiso y siempre está atenta a lo que va pasando en la escuela. Es un año de dar muchas gracias por todo lo que está pasando para la escuela y para los gurises”, agregó.

La Escuela Nuestra Señora del Silencio transita su vigésimo sexto año de vida y trabaja para mejorar sus espacios y ofrecer mejores condiciones a sus alumnos.