La vez que Patrick Stewart persiguió a Lionel Messi por una foto: “Conocí a un Dios”

El recordado encuentro entre Patrick Stewart y Lionel Messi volvió a cobrar protagonismo tras conocerse la noticia de la muerte del actor británico, reconocido mundialmente por sus interpretaciones en Star Trek y X-Men. La historia ocurrió en 2017, durante la ceremonia de los premios The Best de la FIFA en Londres, cuando Stewart dejó de lado su condición de estrella de Hollywood para convertirse en un admirador del futbolista argentino.

La anécdota fue relatada por el propio intérprete durante una conversación organizada por la Fundación SAG-AFTRA, en la que recordó con entusiasmo cómo consiguió acercarse al rosarino y tomarse una fotografía junto a él.

“Esta mano estuvo en la mano de Lionel Messi”, expresó Stewart ante el público, mientras mostraba la mano con la que había saludado al futbolista. La confesión provocó risas y dio paso al relato de una búsqueda que tuvo varias dificultades.

La insistencia de su esposa para asistir a la ceremonia

Stewart contó que inicialmente no tenía previsto participar de la gala de la FIFA. Sin embargo, su esposa, la cantante estadounidense Sunny Ozell, lo convenció de asistir porque era una gran admiradora de Messi desde sus años en el Barcelona.

La posibilidad de encontrarse personalmente con el argentino terminó por entusiasmar al actor, quien decidió que haría todo lo posible para conseguir una fotografía.

“Sabía que él iba a estar en ese evento y le dije a mi esposa: ‘Si está ahí, voy a hacer todo lo que esté en mi poder para poner a los dos cara a cara’”, recordó Stewart.

La búsqueda de Messi entre las estrellas del fútbol

La ceremonia reunió a numerosas figuras del deporte internacional, entre ellas Cristiano Ronaldo y Diego Armando Maradona. En ese contexto, acercarse a Messi no resultó sencillo debido a la cantidad de invitados y las medidas de seguridad.

Stewart relató que incluso llegó a identificarse por su nombre para intentar abrirse paso entre los asistentes, una actitud que posteriormente reconoció con cierta vergüenza.

Cuando finalmente consiguió aproximarse al sector donde se encontraba el futbolista, surgió otro inconveniente: no lograba verlo entre las personas que lo rodeaban. “No podía ver a Leo. Se inclinó sobre su asiento y, como es bastante bajo, desapareció detrás de todos”, contó entre risas.

El encuentro que terminó en una fotografía viral

Después de varios intentos, el actor logró quedar frente a frente con Messi. Stewart describió aquel momento con una emoción que sorprendió a los presentes durante su relato.

Patrick Stewart y Lionel Messi: “Conocí a un Dios”

“Su cara simplemente resplandeció ante mí”, recordó al describir el instante en que finalmente pudo saludar al argentino.

La fotografía que tanto había buscado terminó concretándose, pero la historia tuvo un giro inesperado cuando Antonela Roccuzzo, esposa del futbolista, también quiso fotografiarse con el reconocido actor. “Su esposa me dijo: ‘¡Y ahora yo quiero una foto con usted!’”, relató Stewart.

“Conocí a un Dios esta noche”

El encuentro dejó una imagen que rápidamente circuló por las redes sociales. Sunny Ozell compartió la fotografía y reconoció que eran pocas las celebridades capaces de ponerla nerviosa, pero Messi era una de ellas.

Por su parte, Stewart publicó la selfie en su cuenta de X, anteriormente Twitter, acompañada por una frase que resumió la admiración que sentía por el futbolista argentino.

“¡Conocí a un Dios esta noche!”, escribió el actor, en una publicación que se volvió viral entre los seguidores de Messi y los admiradores de sus películas.