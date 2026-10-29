Concepción del Uruguay: llega el desfile con Granaderos, bandas y la participación de Emanuel Noir

Concepción del Uruguay vivirá este domingo 1° de noviembre una jornada especial con la realización del Desfile Histórico en homenaje al general Justo José de Urquiza, primer presidente constitucional de los argentinos. El evento comenzará a las 10 en Plaza Ramírez y contará con la participación de los Granaderos a Caballo, el Regimiento de Patricios, cuatro bandas musicales y numerosas instituciones.

La actividad, que había sido postergada el domingo pasado debido a las condiciones climáticas, se desarrollará en el marco de tres importantes aniversarios: los 225 años del nacimiento de Urquiza, los 200 años de la elevación de Concepción del Uruguay al rango de ciudad y los 175 años del Histórico Pronunciamiento de Urquiza, ocurrido en la misma plaza.

Cuatro bandas y un homenaje musical con Emanuel Noir

Uno de los momentos destacados de la jornada será la participación simultánea de cuatro bandas de música: la Banda Militar "Tambor de Tacuarí" del Regimiento de Patricios, la Banda de Música de la Policía de Entre Ríos, la Banda Militar del Regimiento de Caballería de Tanques 6 "Blandengues" de Concordia y la Banda de Música del Batallón de Ingenieros Blindado II de Concepción del Uruguay.

Durante la ceremonia interpretarán el Himno Nacional Argentino, la Marcha de Entre Ríos y la Marcha de San Lorenzo. También habrá un homenaje especial con el Himno de Concepción del Uruguay, que tendrá como protagonista a Emanuel Noir, cantante de Ke Personajes, recientemente nominado a los Latin Grammy 2026.

La interpretación estará a cargo del Coro Estable Municipal, dirigido por el maestro Juan Miguel Lacava, quien conduce la agrupación desde su fundación, el 11 de septiembre de 1971. A sus 89 años, continuará al frente de la dirección musical de esta presentación especial, que contará con Noir como solista.

El Coro Estable Municipal tiene una historia vinculada a la identidad uruguayense. En 1983 grabó el Himno a Concepción del Uruguay junto a los Hermanos Cuestas, durante los festejos del bicentenario de la ciudad.

Cómo será el desfile en Plaza Ramírez

El desfile propiamente dicho comenzará pasadas las 10.30, con punto de partida en calle 9 de Julio, en el sector oeste de Plaza Ramírez. La apertura estará a cargo de los Veteranos de Malvinas.

Luego será el turno de las comunidades educativas de todos los niveles: escuelas integrales, jardines de infantes, establecimientos primarios y secundarios, instituciones de educación para adultos y de nivel terciario. El segmento educativo tendrá su cierre con la participación de las universidades.

También desfilarán organizaciones civiles, deportivas y culturales, clubes de la ciudad, autos y motos antiguos, además de otras propuestas previstas para la jornada.

Granaderos, Patricios y fuerzas de seguridad

El tramo final estará protagonizado por las fuerzas militares y de seguridad. Participarán las escuelas de cadetes de las fuerzas con asiento en la ciudad, el Escuadrón "Dragones de la Muerte" y la "División Guardia de Seguridad y Custodia del Gral. Urquiza", pertenecientes a la Policía de Entre Ríos, que lucirán indumentaria de época creada en 1860.

También confirmaron su presencia efectivos del Regimiento de Caballería de Exploración 12 "Dragones Coronel Zelaya", de Gualeguaychú, y efectivos y motorizados del Regimiento de Caballería de Tanques 6 "Blandengues", de Concordia.

El cierre estará a cargo de las secciones del Regimiento de Patricios y del Regimiento de Granaderos a Caballo, en una ceremonia que recuperará elementos de la tradición histórica y militar argentina.