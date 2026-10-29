Leche, pan y asado: un informe reveló diferencias de precios de hasta el 27% entre el interior y CABA

Los precios de los alimentos en el interior del país mostraron importantes diferencias respecto de los registrados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) durante septiembre de 2026. Según un relevamiento de la Fundación COLSECOR, los consumidores de las localidades analizadas pagaron un 15% más por la leche y un 9% más por el asado, mientras que el pan resultó un 27% más económico.

Los datos surgieron del Reporte Mensual de Precios (RePre) de Alimentos, que comparó los valores promedio de tres productos básicos de consumo cotidiano: leche fluida, asado de tira y pan, publicó Bichos de Campo. El estudio permitió identificar diferencias entre las localidades del interior relevadas y la Capital Federal.

El informe también analizó la evolución mensual, acumulada e interanual de los precios. Entre los principales resultados, se destacó que el asado registró un incremento del 62,2% respecto de septiembre de 2025, pese a haber experimentado una disminución durante el último mes analizado.

Cuánto costaron la leche, el asado y el pan

El relevamiento estableció que el kilo de asado de tira alcanzó un precio promedio de $19.813 en las localidades del interior, mientras que en la Ciudad de Buenos Aires se comercializó a $18.181. Esto representó una diferencia del 9%, por lo que el corte de carne resultó más económico en la capital nacional.

En el caso de la leche, la brecha fue todavía mayor. El litro de leche fluida costó, en promedio, $2.344 en las localidades relevadas, frente a los $2.036 registrados en CABA. De esta manera, los consumidores del interior pagaron un 15% más por el producto.

El pan presentó una situación inversa. Mientras que el kilo se vendió a un promedio de $3.473 en el interior, en Buenos Aires alcanzó los $4.710. La diferencia fue del 27%, lo que convirtió al pan en el único de los tres alimentos analizados que resultó considerablemente más barato fuera de la Capital Federal.

Cuánto aumentaron los alimentos durante 2026

Además de comparar los precios entre regiones, la Fundación COLSECOR analizó las variaciones registradas durante los primeros nueve meses de 2026.

En el caso del asado, el precio promedio disminuyó un 1,8% durante septiembre respecto de agosto. Sin embargo, acumuló un aumento del 35,5% desde

diciembre de 2025, mientras que la variación interanual alcanzó el 62,2%.

La leche registró un incremento mensual del 5,4%, uno de los movimientos más significativos entre los productos analizados. Con esa suba, acumuló un aumento del 40,7% durante 2026 y del 37,9% en comparación con septiembre del año anterior.

Por su parte, el pan tuvo una variación mensual más moderada, del 0,4%. En los primeros nueve meses del año acumuló una suba del 21,3%, mientras que el incremento interanual fue del 27%.

Las diferencias de precios entre el interior y Buenos Aires

Los resultados del informe mostraron que las diferencias de precios entre las localidades del interior y la Ciudad de Buenos Aires no siguieron un comportamiento uniforme.

Mientras que la leche y la carne vacuna presentaron valores promedio superiores fuera de la Capital Federal, el pan mantuvo precios considerablemente inferiores en las localidades relevadas.

Estas variaciones reflejaron que el costo de los alimentos básicos no fue necesariamente más elevado en una región para todos los productos, sino que las diferencias dependieron del artículo analizado.

Cómo se realizó el relevamiento de precios

El trabajo fue elaborado por la Fundación COLSECOR mediante su Reporte Mensual de Precios de Alimentos, una iniciativa que registra periódicamente los valores de productos básicos en distintas localidades argentinas.

La medición se desarrolló en el marco del seguimiento de la Canasta Básica Alimentaria y utilizó lineamientos metodológicos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

Para obtener los datos, referentes de las localidades participantes relevaron los precios de los productos y los incorporaron a una plataforma diseñada para sistematizar la información.

La socióloga Natalia Calcagno participó en el diseño metodológico del estudio, mientras que el economista Gerardo Sánchez estuvo a cargo del procesamiento de los datos.

La Fundación COLSECOR, creada en abril de 2018, es una organización cooperativa dedicada a promover la integración y el fortalecimiento del sector cooperativo. A través de este relevamiento, busca aportar información sobre la evolución del costo de los alimentos en diferentes regiones del país.