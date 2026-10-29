Encontraron los cuerpos de los hermanitos desaparecidos en Santa Cruz

El Gobierno de Santa Cruz confirmó que este jueves divisaron desde el helicóptero los cuerpos de los hermanos que se encontraban desaparecidos desde el domingo pasado, cuando fueron arrastrados por la corriente de agua.

El primer avistamiento se produjo durante los sobrevuelos en Palermo Aike, mientras que el segundo hallazgo ocurrió horas después en cercanías del puente.

En el lugar se encuentra personal de salud y profesionales de la psicología que brindan asistencia y contención a la familia ante la angustiante situación que atraviesa.

A través de un comunicado emitido por las autoridades, se destacó que en el quinto día de búsqueda se encontró sin vida a José y Leo, de 10 y 12 años. En el lugar continúan las actuaciones correspondientes y el trabajo de los equipos intervinientes.

En los procedimientos trabajaron de manera coordinada la Policía de Santa Cruz, Bomberos, Prefectura Naval Argentina, Gendarmería Nacional y personal de distintas áreas provinciales.

El hecho ocurrió en el sector conocido como La Toma, en Palermo Aike, sobre la Ruta Nacional 40, donde los menores fueron vistos por última vez durante la tarde del 25 de octubre.

El llamado al 911 sobre el extravío ingresó alrededor de las 16. Conforme a las primeras averiguaciones, ambos jugaban en el río junto a otros dos hermanos, de 14 y 15, hasta que en un determinado momento, dejaron de verlos.