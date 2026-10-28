Veda de pesca en los ríos Paraná e Iguazú: cuándo comenzará y en qué provincia regirá

La veda de pesca en los ríos Paraná e Iguazú regirá del 2 de noviembre al 22 de diciembre. Conocé las prohibiciones y excepciones.
La veda de pesca en los ríos Paraná e Iguazú comenzará a regir el lunes 2 de noviembre, desde las 00:00, y se extenderá hasta el martes 22 de diciembre de 2026, a las 24:00. La medida fue establecida para proteger a las especies de peces durante su período reproductivo y alcanzará los cursos de agua comprendidos dentro de la jurisdicción de la provincia de Misiones.
La restricción incluirá ambos ríos, todos sus afluentes en territorio misionero y el Paisaje Protegido Lago Urugua-í. Durante ese período quedarán prohibidas las actividades de pesca deportiva y comercial, así como la realización de concursos de pesca.
La disposición contempla una única excepción para quienes practiquen la pesca de subsistencia y cuenten con el permiso correspondiente en vigencia. En estos casos, las capturas deberán destinarse exclusivamente al consumo del pescador y su grupo familiar, sin posibilidad de comercialización.
Qué actividades estarán prohibidas durante la veda
La prohibición alcanzará a las diferentes modalidades de pesca deportiva y comercial que habitualmente se desarrollan en los ríos Paraná e Iguazú dentro de la jurisdicción de Misiones.
Tampoco podrán organizarse competencias o concursos de pesca durante la vigencia de la medida. La restricción busca disminuir la presión sobre las poblaciones de peces en una etapa fundamental para su reproducción.
En cuanto a la pesca de subsistencia, las autoridades establecieron que únicamente podrán realizarla las personas que ya dispongan de una autorización vigente. Los ejemplares obtenidos bajo esta modalidad no podrán venderse ni destinarse a actividades comerciales.
Por qué se establece la veda de pesca
La veda se implementa anualmente durante los meses en los que numerosas especies ícticas atraviesan sus principales procesos reproductivos. En primavera y verano, las condiciones ambientales favorecen la reproducción y el desove de distintas poblaciones de peces.
La disminución de la actividad pesquera durante este período permite reducir las capturas de ejemplares que se encuentran en etapa reproductiva. De esta manera, se busca favorecer la conservación de las especies y contribuir a la recuperación de sus poblaciones.
La protección de estos ciclos biológicos constituye una herramienta de manejo de los recursos pesqueros. Su aplicación resulta importante para sostener la biodiversidad de los ambientes acuáticos y preservar las especies que habitan los principales ríos de la región.
Reforzarán los controles en los cursos de agua
El Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables de Misiones reforzará las tareas de fiscalización durante la vigencia de la veda, con el objetivo de verificar el cumplimiento de las restricciones.
Los controles se desarrollarán en cursos de agua y áreas protegidas comprendidas dentro de la jurisdicción provincial. Las tareas estarán orientadas a supervisar las actividades pesqueras y detectar posibles incumplimientos.
Las autoridades también buscarán garantizar que la excepción prevista para la pesca de subsistencia se realice exclusivamente bajo las condiciones autorizadas, sin comercialización de los ejemplares capturados.
El río Uruguay tiene un calendario diferente
Mientras que la veda en los ríos Paraná e Iguazú comenzará el 2 de noviembre, en el río Uruguay rige un calendario distinto dentro de la jurisdicción contemplada por la normativa misionera.
En ese sector, la restricción comenzó el 1 de octubre de 2026 y permanecerá vigente hasta el 31 de enero de 2027. La medida también contempla la posibilidad de realizar pesca de subsistencia bajo las condiciones establecidas.
Sin embargo, durante ese período existen restricciones específicas para determinadas especies. Incluso quienes cuenten con autorización para pescar con fines de subsistencia tendrán prohibida la captura de dorado, surubí, pirá-pará y manguruyú.