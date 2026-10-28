Cuánto vale un Patacón hoy: ofrecen hasta 350 dólares por billetes de la crisis de 2001

Los Patacones, utilizados como medio de pago durante la crisis de 2001, se convirtieron en piezas buscadas por coleccionistas. Algunos ejemplares se ofrecen por miles de pesos y uno de 100 pesos alcanza los USD 350. Qué características determinan su valor.
Cuánto vale un Patacón hoy es una consulta que vuelve a despertar interés entre quienes conservan billetes de la crisis económica de 2001. La cuasimoneda emitida por la provincia de Buenos Aires, que llegó a utilizarse para pagar salarios y realizar compras cotidianas, se transformó en un objeto de colección. Actualmente, algunos ejemplares se ofrecen por miles de pesos, mientras que una pieza de 100 pesos alcanza un precio publicado de 350 dólares.
El valor depende de diferentes características, como la denominación, la serie, el estado de conservación y las posibles variantes de impresión. Por ese motivo, dos billetes que originalmente tenían el mismo valor pueden presentar diferencias importantes en sus cotizaciones actuales.
Uno de los casos más destacados aparece en la tienda especializada El Griego72 Numismática, donde se ofrece un Patacón de 100 pesos, serie A, identificado en catálogo como Col. 225 y clasificado en estado AU, es decir, casi sin circular. Su precio publicado es de USD 350, aunque se trata de una oferta comercial y no de una venta concretada.
El estado de conservación es fundamental
Uno de los principales factores que determina cuánto puede valer un Patacón es su estado físico. Los billetes que permanecieron guardados durante más de dos décadas, sin dobleces ni manchas, suelen despertar mayor interés entre los coleccionistas.
En el mercado numismático se utilizan diferentes categorías para clasificar las piezas. La denominación UNC, correspondiente a Uncirculated, identifica ejemplares sin circular, que conservan prácticamente intactas sus características originales.
Por su parte, la categoría AU, de About Uncirculated, corresponde a billetes casi sin uso, aunque pueden presentar pequeñas marcas de manipulación. En esta clasificación se encuentra el ejemplar de 100 pesos ofrecido a 350 dólares.
Cuánto cuestan los Patacones de menor denominación
Los billetes de 1, 2 y 5 pesos fueron utilizados de manera frecuente durante la crisis económica, por lo que todavía existen numerosos ejemplares en manos de particulares.
En la tienda especializada Binumis, un Patacón de un peso de 2001, clasificado como VF, tenía un precio publicado de 4.200 pesos. En tanto, uno de cinco pesos, con el mismo grado de conservación, se ofrecía por 8.500 pesos.
La diferencia aparece cuando se trata de ejemplares mejor conservados. Un Patacón de dos pesos identificado como AUNC, es decir, prácticamente sin circular, figuraba a 17.000 pesos. Esto demuestra que el estado físico puede resultar más importante que el valor nominal original.
Los Patacones de mayor valor y sus precios
Los billetes de 10, 20, 50 y 100 pesos suelen registrar cotizaciones superiores, especialmente cuando se encuentran en buenas condiciones o presentan características particulares.
Entre las publicaciones relevadas, un Patacón de 10 pesos de 2001, clasificado como VF, aparecía a 13.600 pesos. Otro ejemplar de la misma denominación, correspondiente a la serie B y sin tinta OVI, alcanzaba los 25.500 pesos.
También se registraban ofertas de 59.500 pesos por un Patacón de 20 pesos en estado AUNC y de 42.500 pesos por uno de 50 pesos emitido en 2002, clasificado como VF. Los valores muestran que una pieza de menor denominación puede resultar más costosa que otra de valor facial superior.
Qué son las fallas de impresión que buscan los coleccionistas
Además de la conservación, las variantes de impresión pueden incrementar el interés por determinados ejemplares. Una de las características observadas es la ausencia de tinta OVI, utilizada como medida de seguridad.
Esta tinta ópticamente variable cambia de tonalidad según el ángulo desde el que se observa el billete. Su ausencia puede representar una particularidad de fabricación, siempre que se compruebe que el ejemplar es auténtico y que no fue modificado posteriormente.
Los coleccionistas también analizan detalles de numeración, características de las series y otras diferencias respecto de las emisiones habituales. Sin embargo, no todas las irregularidades representan necesariamente un mayor valor comercial, publicó La Nación.
La diferencia entre las series A y B
Los Patacones fueron emitidos en diferentes series durante los años en que circularon como instrumentos de pago en la provincia de Buenos Aires.
La serie A comenzó a emitirse en 2001 y alcanzó un volumen aproximado de 614,7 millones de pesos. En cambio, durante 2002, la serie B tuvo una emisión cercana a los 2.703 millones de pesos.
Debido a su menor volumen de emisión, algunos ejemplares de la serie A pueden despertar mayor interés, particularmente cuando presentan un excelente estado de conservación. No obstante, pertenecer a esa serie no garantiza automáticamente una cotización elevada.