Los bancarios cobrarán un adicional millonario por su día: el monto y la fecha de pago

Los empleados bancarios cobrarán un bono mínimo de $2.275.519,25 por el Día del Bancario 2026. El adicional deberá abonarse como máximo el viernes 6 de noviembre, fecha en la que las entidades financieras no atenderán al público.

El monto fue actualizado en el último acuerdo salarial del sector y constituye un piso para los trabajadores comprendidos en el convenio. La liquidación individual puede ser mayor según la categoría y los conceptos aplicables.

El pago se agrega al sueldo habitual y no reemplaza la remuneración mensual. Cada entidad podrá acreditarlo antes de la fecha límite, de acuerdo con su modalidad de liquidación.

Cómo se actualizó el bono de los bancarios

El adicional pasó de $2.233.175,44 a $2.275.519,25 tras la actualización salarial correspondiente a septiembre. El acuerdo contempló una recomposición del 1,9% para las remuneraciones del sector.

La revisión negociada por la Asociación Bancaria y las cámaras empresariales alcanza conceptos remunerativos y no remunerativos. También comprende adicionales convencionales y no convencionales.

Por eso, los bancarios deben distinguir el mínimo informado del importe que finalmente figure en su recibo. La categoría, la antigüedad y otros conceptos pueden incidir en la liquidación.

El 6 de noviembre no habrá atención en sucursales

El Día del Bancario recuerda la fundación de la Asociación Bancaria, ocurrida el 6 de noviembre de 1924. Este año la conmemoración caerá viernes y no habrá atención presencial en los bancos.

El cierre de sucursales no modifica el plazo previsto para abonar el bono. Las entidades deberán completar el pago hasta esa jornada inclusive.

Los usuarios podrán recurrir a los canales electrónicos habilitados por sus bancos para las operaciones disponibles. Las gestiones que requieran atención presencial deberán organizarse teniendo en cuenta el cierre.

Cómo quedó el salario inicial del sector

La última escala ubicó el salario inicial conformado en $2.552.560,34. Al sumar $73.786,55 por participación en las ganancias, identificada como ROE, el ingreso inicial total alcanza los $2.626.346,89.

Con la actualización de septiembre, los bancarios acumularon una suba del 23,6% respecto de diciembre de 2025. El acuerdo mantiene ajustes mensuales vinculados con la evolución del Índice de Precios al Consumidor.

Las partes acordaron sostener ese mecanismo durante octubre, noviembre y diciembre. La negociación paritaria se retomará formalmente en la segunda quincena de enero de 2027.