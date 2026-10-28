Leptospirosis en Entre Ríos: confirmaron 19 casos en personas y 16 en perros durante 2026

En lo que va del año, Entre Ríos registró 19 casos de leptospirosis en personas y 16 en perros, según el último informe especial del Boletín Epidemiológico Nacional (BEN), elaborado por el Ministerio de Salud de la Nación. Los datos corresponden al período comprendido entre las semanas epidemiológicas 1 y 33. Las autoridades sanitarias advirtieron sobre los riesgos de transmisión asociados a lluvias intensas, inundaciones y contacto con ambientes contaminados.

La provincia presentó una tasa de incidencia de 1,3 casos de leptospirosis humana cada 100.000 habitantes, por encima del promedio nacional de 0,39. Además, se ubicó entre las jurisdicciones de la región Centro con registros relevantes de esta enfermedad, que puede transmitirse a través del contacto con agua, barro o suelo contaminados con orina de animales infectados.

El informe también identificó 16 casos confirmados de leptospirosis canina en Entre Ríos. A nivel nacional se notificaron 164 casos en perros, un 76% más que durante el mismo período del año anterior. Las autoridades sanitarias señalaron que este incremento podría estar relacionado con condiciones ambientales favorables para la transmisión, una mayor exposición y mejoras en la detección de la enfermedad.

Entre Ríos registró una tasa superior al promedio nacional

De acuerdo con el relevamiento, la región Centro concentró la mayor cantidad de personas afectadas por leptospirosis, con 143 casos, lo que representó 30 más que durante el mismo período de 2025.

Santa Fe encabezó los registros regionales con 73 casos y una tasa de 1,98 cada 100.000 habitantes. Le siguieron Buenos Aires, con 40 casos y una incidencia de 0,23, y Entre Ríos, con 19 casos y una tasa de 1,3.

En cuanto a la enfermedad en animales, la región Centro reunió el 80% de los casos caninos confirmados en Argentina. Buenos Aires notificó 84, Córdoba registró 28 y Entre Ríos contabilizó 16.

El Ministerio de Salud explicó que la vigilancia de la leptospirosis en personas y animales permite identificar situaciones de riesgo y orientar las medidas de prevención.

Cuántos casos de leptospirosis hubo en Argentina

Entre las semanas epidemiológicas 1 y 33 de 2026, el país registró 76 casos confirmados y 106 probables de leptospirosis humana, según el informe nacional.

El análisis regional mostró que el Nordeste Argentino (NEA) presentó la tasa de incidencia más elevada del país, con 0,52 casos cada 100.000 habitantes, lo que significó un incremento del 129% respecto de 2025.

Dentro de esa región, Misiones registró la mayor tasa, con 1,03 casos cada 100.000 habitantes y un aumento del 74% en comparación con el año anterior. Corrientes presentó una tasa de 0,41 y Chaco, de 0,25.

Las autoridades sanitarias señalaron que las diferencias entre jurisdicciones pueden estar relacionadas con factores ambientales, niveles de exposición y capacidades de vigilancia y diagnóstico.

La mayoría de los afectados fueron hombres

El informe epidemiológico también analizó las características de las personas afectadas por leptospirosis en Argentina.

Según los datos nacionales, el 78,6% de los casos correspondió a varones, mientras que el 63% se concentró en personas de entre 20 y 49 años.

Respecto de la evolución clínica, el 60% de los pacientes requirió internación hospitalaria. Entre quienes fueron hospitalizados, el 27% necesitó ingresar a unidades de cuidados intensivos.

De los 66 casos que contaban con información sobre la posible fuente de infección, el contacto con roedores, su orina o sus deposiciones fue el antecedente más frecuente.

También se identificaron exposiciones vinculadas con animales domésticos y de producción, así como con agua y ambientes potencialmente contaminados.

Qué es la leptospirosis y cómo se transmite

La leptospirosis es una enfermedad infecciosa causada por bacterias del género Leptospira, que pueden transmitirse a las personas mediante el contacto con ambientes contaminados por orina de animales infectados.

El contagio puede producirse al entrar en contacto con agua estancada, barro o suelos contaminados, especialmente cuando existen heridas en la piel o exposición de las mucosas.

Las lluvias intensas, las inundaciones y la presencia de roedores pueden incrementar las posibilidades de exposición a la bacteria.

El Ministerio de Salud indicó que el aumento de notificaciones también podría estar relacionado con una mayor sensibilidad del sistema de vigilancia, producto del fortalecimiento de la sospecha clínica, el diagnóstico y la notificación.

Advierten sobre los riesgos asociados al fenómeno El Niño

Ante las posibles consecuencias del fenómeno El Niño en Argentina, el Ministerio de Salud publicó en septiembre un documento destinado a orientar a los equipos sanitarios sobre la transmisión, el diagnóstico, el tratamiento y la prevención de la leptospirosis.

El material destaca la importancia de identificar tempranamente los casos sospechosos e iniciar el tratamiento antibiótico correspondiente sin esperar la confirmación del laboratorio, cuando la evaluación médica así lo indique.

La cartera sanitaria también trabaja con el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias “Dr. Emilio Coni”, dependiente de la ANLIS Malbrán, para coordinar la Red Nacional de Laboratorios de Leptospirosis.

Además, mantiene acciones conjuntas con el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) para abordar los riesgos relacionados con animales de producción y fauna silvestre.

Cómo prevenir la leptospirosis

El Boletín Epidemiológico Nacional recordó una serie de recomendaciones destinadas a disminuir las posibilidades de contagio, especialmente durante períodos de precipitaciones abundantes.

Entre las principales medidas se encuentran:

Evitar el contacto directo con aguas estancadas, barro y suelos potencialmente contaminados.

Utilizar botas impermeables y guantes al realizar tareas en ambientes de riesgo.

Mantener limpios los domicilios, patios y terrenos cercanos.

Guardar alimentos y agua en recipientes cerrados para impedir el acceso de roedores.

Depositar los residuos en contenedores adecuados y evitar su acumulación.

Las autoridades sanitarias señalaron que los síntomas pueden incluir fiebre, dolor de cabeza y dolores musculares. Ante la aparición de estas manifestaciones después de una posible exposición, recomendaron acudir inmediatamente a un centro de salud.