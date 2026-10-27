Cortarán totalmente el tránsito en los puentes Zárate-Brazo Largo: motivo, qué día y por cuánto tiempo

Para permitir el paso de un carretón de dimensiones especiales.

El tránsito en el complejo Zárate-Brazo Largo estará totalmente interrumpido este miércoles, debido a un operativo especial que afectará ambos sentidos de circulación de los puentes Mitre y Urquiza. La medida comenzará a las 6 de la mañana y tendrá una duración estimada de 45 minutos.

Según informó Autovía del Mercosur, la interrupción fue dispuesta por la Dirección Nacional de Vialidad para permitir el paso de un carretón de dimensiones especiales, cuyo desplazamiento requiere un procedimiento de seguridad sobre la infraestructura vial.

El operativo afectará uno de los principales corredores que conectan Entre Ríos con Buenos Aires, por lo que se prevén demoras para los conductores que tengan programado viajar durante las primeras horas de la mañana.

A qué hora cortarán el tránsito en Zárate-Brazo Largo

De acuerdo con el cronograma difundido por la concesionaria, las maniobras comenzarán a las 5:45, mientras que el corte total de circulación está previsto para las 6:00.

La interrupción tendrá una duración aproximada de 45 minutos, aunque la normalización del tránsito dependerá del desarrollo del operativo y de las indicaciones del personal encargado.

Durante ese período no estará habilitado el paso de vehículos en ninguno de los dos sentidos de los puentes Mitre y Urquiza.

Recomendaciones para los conductores

Desde Autovía del Mercosur solicitaron a los usuarios que programen sus viajes con anticipación y contemplen posibles demoras, especialmente quienes deban trasladarse entre Entre Ríos y Buenos Aires durante la mañana.

Asimismo, recomendaron circular con precaución y respetar las indicaciones del personal que estará trabajando en el lugar.

El operativo será temporal y tiene como objetivo garantizar las condiciones de seguridad necesarias para el traslado de la carga especial.