Una escuela entrerriana busca ganar un desfibrilador y necesita votos: cómo ayudarla

El Instituto Secundario D-198 San José de Crespo participa de un concurso nacional organizado por la Federación Argentina de Cardiología (FAC), que entregará desfibriladores externos automáticos (DEA) y capacitaciones en reanimación cardiopulmonar (RCP) a tres establecimientos educativos del país. La institución entrerriana necesita el acompañamiento de la comunidad mediante una votación virtual y gratuita que finalizará el 31 de octubre.

La iniciativa forma parte del programa Escuelas Cardiosaludables, que busca promover la prevención de enfermedades cardiovasculares y generar conciencia sobre la importancia de adoptar hábitos saludables desde edades tempranas. En total, participan 150 escuelas de diferentes provincias.

La rectora del establecimiento, Alejandra Schell, explicó a Estación Plus Crespo que la propuesta comenzó en septiembre, en el marco de las actividades por el Día Mundial del Corazón, celebrado el 29 de ese mes.

Cómo surgió la participación de la escuela de Crespo

“Durante el mes de septiembre tuvimos contacto con la Federación Argentina de Cardiología, que propuso trabajar con los alumnos de distintos cursos en el cuidado de la salud, la prevención de enfermedades cardiovasculares y del consumo de tabaco o cigarrillos electrónicos”, explicó Schell.

A partir del material educativo proporcionado por la entidad, los estudiantes desarrollaron distintas actividades en las aulas. La propuesta tuvo especial participación de los alumnos de sexto año, quienes elaboraron una producción audiovisual destinada a concientizar sobre la salud cardiovascular.

El trabajo contó con el acompañamiento del médico Javier Schneider, quien colaboró en el abordaje de los contenidos sanitarios. Inicialmente, el video estaba pensado como una herramienta de difusión, pero posteriormente surgió la posibilidad de presentarlo al concurso nacional.

“Somos la única escuela en Crespo que presentó una producción, pero son 150 participando desde todo el país. Sabemos que hay ciudades con más población, pero igualmente hay algunas posibilidades y veremos cómo se resuelve”, señaló la rectora.

Cómo votar por el Instituto San José de Crespo

La institución inició una campaña para sumar votos y aumentar sus posibilidades de obtener uno de los tres premios disponibles.

Para participar, los interesados deben ingresar al sitio oficial del concurso, completar su nombre, apellido y correo electrónico, y registrar su voto. El procedimiento es gratuito y permite visualizar la producción audiovisual realizada por los estudiantes.

“Estamos haciendo circular por nuestras redes sociales y dentro de los integrantes de nuestra comunidad educativa el enlace para votar. Agradecemos a todos los vecinos que se sumen, porque nos dan la posibilidad de tener más chances en el concurso”, expresó Schell.

La rectora aclaró que el registro del correo electrónico permite controlar la participación y evitar votos duplicados.

Por qué es importante contar con un desfibrilador

Uno de los principales motivos que impulsan a la institución a participar es la posibilidad de incorporar un equipo de emergencia que actualmente no posee.

“No tenemos un DEA y creo que en Crespo no hay ninguna institución escolar que cuente tampoco. En el barrio tenemos la posibilidad de contar con uno instalado en la estación de servicios YPF”, manifestó Schell.

El desfibrilador externo automático es un dispositivo que analiza el ritmo cardíaco y, cuando corresponde, administra una descarga eléctrica para asistir a una persona que sufre un paro cardíaco. Su utilización, junto con las maniobras de RCP y la activación de los servicios de emergencia, puede resultar fundamental para salvar vidas.

La rectora destacó que disponer de este equipamiento representaría un beneficio que podría extenderse más allá de la comunidad educativa.

“Es una linda posibilidad si lo obtuviéramos, poder brindar también esta herramienta al barrio. Sería muy interesante, muy útil”, sostuvo.

Cuándo se conocerán los resultados del concurso

La votación permanecerá abierta hasta el 31 de octubre, mientras que los resultados están previstos para el 2 y 3 de noviembre, según informó la institución.

Además del acompañamiento mediante votos, un jurado evaluará los trabajos presentados para determinar si cumplen con los objetivos y las pautas establecidos por el programa.

La Federación Argentina de Cardiología comunicará oficialmente los resultados y notificará a las escuelas participantes mediante correo electrónico.

Schell remarcó que, independientemente del resultado, la experiencia permitió abrir nuevas posibilidades de formación para estudiantes y docentes.

“Más allá del resultado, la Federación Argentina de Cardiología nos abre una puerta para poder recibir capacitaciones destinadas a docentes y alumnos. Es un inicio para continuar trabajando en la prevención”, concluyó.