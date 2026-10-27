Nehitán tiene 3 años, necesita operarse de un tumor y su mamá organiza rifas para viajar al Garrahan

Nehitán, un niño de 3 años de Paraná, necesita operarse de un tumor en diciembre en el Hospital Garrahan de Buenos Aires, donde recibe atención médica periódica. Su mamá, Milagros, inició una nueva campaña solidaria para reunir el dinero necesario para los traslados, la estadía y los gastos que demandará la recuperación. A través de rifas y con el ofrecimiento de realizar distintos trabajos, busca conseguir los recursos para acompañar a su hijo durante el tratamiento.

En diálogo con Elonce, la mujer explicó que el pequeño atravesó diferentes estudios y tratamientos debido a su enfermedad. Según contó, los médicos observaron una reducción del tamaño del tumor, lo que permitió avanzar con la posibilidad de realizar una intervención quirúrgica para extirparlo.

“En diciembre le están por hacer una operación porque el tumor que él tenía era grandecito y se le achicó”, relató Milagros. La madre señaló que la cirugía permitiría retirar la formación y evitar que continuara creciendo.

La operación está prevista para diciembre

Aunque la intervención estaba prevista para diciembre, la familia todavía no tenía una fecha confirmada. Milagros explicó que debía mantener una nueva consulta con la especialista que atiende al niño para definir los próximos pasos y avanzar con la programación de la cirugía. “La semana que viene tenemos una consulta con la neurocirujana, por llamada, porque no pudimos viajar este mes”, comentó.

La mujer precisó que Nehitán había sido atendido anteriormente por la profesional y que el nuevo encuentro se realizaría de manera virtual.

Los controles médicos forman parte de la rutina familiar. Según indicó, Nehitán es evaluado aproximadamente una vez por mes por la neurocirujana, aunque no todas las consultas requieren trasladarse hasta Buenos Aires. Los viajes presenciales representan un gasto importante para la familia.

Organiza rifas para afrontar los gastos del tratamiento

Ante la proximidad de la cirugía, Milagros comenzó a intensificar las actividades para recaudar fondos. Una de las principales iniciativas consiste en la venta de números de una rifa solidaria, cuyo valor es de 3.000 pesos. “Yo sigo haciendo rifa tras rifa y quiero aclarar que esa plata que hago de la rifa únicamente se utiliza para el viaje de Nehitán, para los gastos de él y, obviamente, de nosotros que lo acompañamos”, expresó durante la entrevista con Elonce.

La mujer explicó que todavía desconocía cuánto tiempo deberían permanecer en Buenos Aires después de la operación. Esa incertidumbre dificultaba calcular el dinero necesario para cubrir los gastos de alojamiento, alimentación y otras necesidades durante la recuperación del pequeño.

“En diciembre no sé cuánto tiempo vamos a estar allá por el tema de la recuperación”, manifestó. Por ese motivo, decidió comenzar la recaudación con anticipación y solicitar nuevamente el acompañamiento de la comunidad.

Su mamá también busca trabajo para reunir dinero

Además de organizar rifas, Milagros manifestó su disposición para realizar tareas remuneradas que le permitieran afrontar los gastos médicos y familiares. Durante la entrevista, aprovechó para ofrecer sus servicios a quienes necesitaran ayuda en sus hogares. “También quiero aclarar que me ofrezco para trabajar. Todo lo que pueda ayudar con el tema del viaje y de la operación, me ofrezco para trabajar de limpieza, de niñera, de lo que sea”, sostuvo.

La madre explicó que su objetivo era aprovechar el tiempo disponible antes de diciembre para reunir la mayor cantidad de dinero posible. También aclaró que cualquier colaboración, independientemente del monto, sería importante para continuar con los preparativos. “Si alguien tiene algún trabajito, lo cambio por dinero. Igual no pido mucho ni nada, solamente que pueda llegar a juntar plata estos últimos dos meses que nos quedan, porque no sé cuánto tiempo vamos a estar en el Garrahan en diciembre”, expresó.

El agradecimiento a quienes acompañan a Nehitán

La campaña solidaria ya recibió el acompañamiento de vecinos y personas que colaboraron de distintas maneras. Algunos compraron números de las rifas, otros realizaron aportes económicos sin participar de los sorteos y también hubo ganadores que decidieron donar sus premios.

“Quiero pedir la ayuda de todos, como vienen haciendo un montón de personas que me ayudan. Me han ayudado mucho con el tema de las rifas, han donado plata y comprado números”, destacó Milagros.

En ese sentido, dedicó unas palabras a quienes acompañaron a la familia durante los últimos meses. La mujer reconoció que cada aporte permitió continuar reuniendo recursos para los viajes y la atención médica de su hijo. “Principalmente quiero darles las gracias a todas las personas que han dado plata sin comprar rifas, a la gente que también compró y a quienes ganaron los números y donaron los premios a otras personas. La verdad, estoy muy agradecida con esa gente”, expresó.

Cómo colaborar con Nehitán y su familia

Quienes deseen acompañar a la familia pueden hacerlo mediante la compra de números de la rifa solidaria, aportes económicos o propuestas laborales para Milagros.

Durante la entrevista con Elonce, se difundió el teléfono 3436 103330, a través del cual los interesados pueden comunicarse directamente con la madre para consultar sobre las distintas formas de colaboración.

La familia también habilitó un alias para recibir transferencias, aunque su escritura completa deberá corroborarse antes de difundirlo.

Mientras aguardan la confirmación de la fecha de la cirugía, Milagros continúa organizando las actividades solidarias. Su principal objetivo es reunir los recursos que le permitan acompañar a Nehitán durante la intervención y permanecer junto a él el tiempo que requiera su recuperación.