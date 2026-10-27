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Más de 300 familias reciben cuidados paliativos en Entre Ríos: realizaron una jornada de concientización en Paraná

Durante una jornada de cuidados paliativos en el Centro Provincial de Convenciones de Paraná, profesionales destacaron la importancia de acompañar a pacientes con enfermedades graves y sus familias. El servicio del Hospital San Roque cumple 15 años y asiste a más de 300 familias entrerrianas.

27 de Octubre de 2026
Cuidados paliativos: acompañan a más de 300 familias en Entre Ríos.
Cuidados paliativos: acompañan a más de 300 familias en Entre Ríos. Foto: (Elonce)

REDACCIÓN ELONCE

Durante una jornada de cuidados paliativos en el Centro Provincial de Convenciones de Paraná, profesionales destacaron la importancia de acompañar a pacientes con enfermedades graves y sus familias. El servicio del Hospital San Roque cumple 15 años y asiste a más de 300 familias entrerrianas.

La jornada de cuidados paliativos en Entre Ríos se desarrolló en el Centro Provincial de Convenciones (CPC) de Paraná, organizada por el Ministerio de Salud provincial. La actividad buscó concientizar sobre la importancia del acompañamiento integral a personas que atraviesan enfermedades graves y a sus familias.

 

En diálogo con Elonce, la doctora María Fernanda Peserico, jefa del Servicio de Cuidados Paliativos e instructora de la residencia, explicó que el encuentro se realizó en el marco del Día Mundial de los Cuidados Paliativos, conmemorado el 10 de octubre.

 

(Elonce)
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"Los cuidados paliativos son el cuidado activo e integral del cuerpo, mente y espíritu de toda persona que se encuentra atravesando una enfermedad que amenaza o limita la vida", señaló. Además, destacó el trabajo interdisciplinario para acompañar a los pacientes y sus familiares durante la enfermedad y los procesos de duelo.

 

Un servicio que acompaña a más de 300 familias

 

Peserico indicó que el Hospital Materno Infantil San Roque cuenta con el primer servicio de cuidados paliativos pediátricos de Entre Ríos, integrado por 25 profesionales y con 15 años de trayectoria.

 

Médica Mar&iacute;a Fernanda Peserico, jefa del Servicio de Cuidados Paliativos (Elonce)
Médica María Fernanda Peserico, jefa del Servicio de Cuidados Paliativos (Elonce)

 

"En este momento atendemos a más de 300 familias entrerrianas", destacó. Aclaró que la atención comprende pacientes oncológicos y también niños y adolescentes con otras enfermedades, además de situaciones vinculadas con embarazos de alto riesgo y neonatología.

 

Por su parte, Marta Volcato, integrante de la Asociación Cuidar Bajo la Misma Estrella, explicó que la organización trabaja junto al servicio desde 2015, brindando contención emocional y asistencia a las familias.

 

Marta Volcato, de la Asociaci&oacute;n Cuidar Bajo la Misma Estrella (Elonce)
Marta Volcato, de la Asociación Cuidar Bajo la Misma Estrella (Elonce)

 

El acompañamiento más allá de la atención médica

 

Volcato recordó que la asociación surgió de encuentros entre padres que atravesaban experiencias difíciles. "Comenzamos a movilizarnos para tratar de ayudar a la familia, al niño y también al equipo de paliativos", expresó.

 

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Actualmente, el voluntariado colabora mediante donaciones, abrigo, acompañamiento y actividades recreativas durante las internaciones prolongadas.

 

La referente destacó que también es fundamental respetar los tiempos emocionales de cada familia. Los profesionales orientan a los voluntarios sobre cómo acompañar cada situación, incluso mediante "los silencios y las escuchas".

 

Jornada de cuidados paliativos en el CPC

Temas:

Entre Ríos hospital San Roque cuidados paliativos Paraná Hospital Materno Infantil San Roque
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