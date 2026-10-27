UPCN advirtió por retrasos en el pago a suplentes del Copnaf y reclamó cambios

La UPCN reclamó por las demoras en el pago a trabajadores que realizan suplencias en el Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf). Según el gremio, las liquidaciones llegan con varios meses de diferencia respecto del momento en que se prestó el servicio.

El planteo alcanza a promotores de derechos y profesionales que se desempeñan principalmente en residencias y servicios del organismo. La secretaria adjunta del sindicato, Carina Domínguez, consideró que la demora es “inadmisible”.

La dirigente sostuvo que el procedimiento de liquidación debe modificarse para agilizar los pagos. “Lo que falla es el método; entonces consensuemos uno más ágil”, reclamó.

Horas pendientes de compensación

Además de las suplencias, UPCN advirtió que vuelven a acumularse horas trabajadas que el organismo debe compensar. Según Domínguez, la falta de personal dificulta que los agentes puedan tomarse ese tiempo.

La secretaria adjunta recordó que, tras el acuerdo paritario de 2025, el compromiso era evitar que los trabajadores acumularan horas que después no pudieran devolverse. Sin embargo, afirmó que en algunos sectores se realizan horas adicionales para cubrir las guardias.

Domínguez también cuestionó el sistema utilizado para registrar ese tiempo. Según planteó, existen dificultades para que los trabajadores conozcan cuántas horas les fueron reconocidas y cuántas quedan pendientes.

El pedido para reconocer las horas

El sindicato solicitó al Copnaf que emita resoluciones que reconozcan las horas adeudadas, con el consentimiento de cada trabajador. También pidió que se establezca un plazo para su compensación cuando, por razones de servicio, no puedan otorgarse de inmediato.

La dirigente reclamó que esas resoluciones incluyan una aclaración expresa de que las horas no se perderán. Advirtió que se acercan los dos años desde que algunos agentes las trabajaron y manifestó su preocupación por la posibilidad de que se plantee su prescripción.

Por otra parte, indicó que todavía restan notificar a trabajadores sobre la devolución de horas acumuladas acordada en paritarias. Según explicó, hay diferencias entre los registros del organismo y los de algunos agentes, y auditorías en las que el sindicato no fue convocado.

Otros planteos al organismo

Entre los reclamos pendientes, UPCN señaló la situación de 15 agentes que, según el gremio, pasaron de tener estabilidad a una condición de transitoriedad. También mencionó problemas edilicios en distintas sedes del Copnaf y expresó especial preocupación por Concordia.

Domínguez señaló que el sindicato mantuvo reuniones con autoridades del organismo, aunque consideró que aún hay situaciones sin resolver. “No se trata de las expresiones de buena voluntad sino de los derechos del trabajador”, remarcó.

Finalmente, pidió que se adopten decisiones para atender los reclamos. “Esto ya no da para más”, sostuvo la secretaria adjunta, y planteó que la solución podría exceder el ámbito del propio Copnaf.