UPCN advirtió por la situación de los estatales: “Ni salarios, ni carrera, ni perspectivas”

UPCN cuestionó el atraso salarial, las demoras en el pago de adicionales y las recategorizaciones pendientes de los trabajadores estatales de Entre Ríos. Carina Domínguez reclamó respuestas al Gobierno provincial y advirtió sobre las dudas que genera el Presupuesto 2027.
La situación de los trabajadores estatales de Entre Ríos volvió a generar cuestionamientos de UPCN, que denunció atrasos salariales, deudas por adicionales y demoras en las recategorizaciones. La secretaria adjunta del sindicato, Carina Domínguez, advirtió sobre el deterioro de las condiciones laborales y reclamó respuestas concretas al Gobierno provincial.
“Ni salarios, ni carrera, ni perspectivas, porque el Presupuesto 2027 deja muchas dudas”, expresó la dirigente, quien cuestionó la falta de avances en las negociaciones y pidió definir un ámbito de diálogo para resolver los reclamos pendientes.
Domínguez describió un escenario de dificultades económicas para los empleados públicos. “Paritaria simbólica. Sueldos con un atraso imposible de sostener. El Gobierno anuncia con bombos y platillos un programa de alivio financiero para trabajadores y jubilados, en lugar de ver que el trabajador se está endeudando para comer, viajar en colectivo y mandar a los chicos a la escuela”, sostuvo.
UPCN denunció deudas por adicionales y tareas realizadas
Uno de los principales reclamos estuvo relacionado con las demoras en el pago de adicionales correspondientes a funciones que, según el sindicato, los empleados ya desempeñan. “Solo en Salud hay más de mil expedientes por deudas de cambio de tramo, horario atípico, prolongación de jornada, traslados y jefaturas. Son tareas que los trabajadores ya vienen realizando y que se les adeudan”, detalló Domínguez.
La representante gremial cuestionó que estos conceptos se abonaran parcialmente o permanecieran pendientes sin explicaciones. “No sabemos por qué no se paga o se paga a cuentagotas. Hay que poner plazos urgentes”, remarcó.
Cuestionamientos por las jefaturas y las recategorizaciones
Otro problema señalado por UPCN fue la falta de reconocimiento económico de nuevas designaciones de jefaturas. Según Domínguez, desde el Gobierno argumentaron que debían esperar la realización de concursos, aunque los trabajadores ya cumplían esas responsabilidades.
También advirtió sobre una desigualdad en las jornadas laborales. Explicó que numerosos agentes con categorías comprendidas entre la 4 y la 1 debían cumplir siete horas diarias, lo que reducía el valor de su remuneración por hora.
“Planteamos que se duplique el adicional por pago de jefatura o que les hagan trabajar las mismas horas que a todos”, señaló.
En cuanto a la carrera administrativa, la dirigente cuestionó las demoras en las recategorizaciones y recordó que el mecanismo surgió de una propuesta del sindicato. “Hay expedientes demorados de la primera etapa, cuando ya deberíamos ir cerrando la segunda. Al final, cuando llega a los trabajadores, es poca o nada de plata”, afirmó.
Reclaman actualizar las normas para reconocer títulos universitarios
Domínguez también planteó situaciones que, según explicó, podrían resolverse sin necesidad de mayores recursos presupuestarios.
Entre ellas mencionó la falta de reconocimiento de carreras universitarias de grado cuya duración es inferior a cinco años, pese a que numerosas licenciaturas de universidades nacionales y de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader) tienen actualmente planes de cuatro años. “No pueden echarle la culpa a un decreto. Que lo actualicen. Cuando quieren, sacan un decreto de un día para el otro”, cuestionó.
Finalmente, UPCN reclamó que el Gobierno provincial estableciera un espacio de negociación para abordar los problemas salariales y administrativos.
“¿Con quién tenemos que hablar? Debería ser la paritaria, pero si quieren mesas de trabajo, la metodología no puede ser la excusa para no ir solucionando los problemas”, concluyó Domínguez.