Franco Colapinto vuelve a las pistas: el cronograma y horarios del GP de Estados Unidos

Franco Colapinto volverá a competir este fin de semana en el Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1. El piloto de Alpine tendrá actividad desde el viernes 23 de octubre en el Circuito de las Américas, en Austin, y disputará la carrera el domingo 25 desde las 17, hora argentina.

El argentino buscará cortar una racha de tres competencias consecutivas sin sumar puntos. El fin de semana contará con tres prácticas libres y una clasificación antes de la prueba principal.

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, el GP de Estados Unidos corresponde a la decimoctava fecha del campeonato. La programación comenzará el viernes con dos sesiones de entrenamiento, previstas para las 14.30 y las 18.

Los horarios de Colapinto en el GP de Estados Unidos

La primera práctica libre se extenderá de 14.30 a 15.30 del viernes. Después, los equipos tendrán una segunda hora de trabajo en pista, entre las 18 y las 19, para continuar con la preparación de los autos.

El sábado, Franco Colapinto participará del tercer y último entrenamiento, programado de 14.30 a 15.30. La clasificación comenzará a las 18 y determinará las posiciones de largada.

La carrera se pondrá en marcha el domingo a las 17. Todos los horarios corresponden a la Argentina.

Una oportunidad para volver a sumar

Colapinto llega a Austin después de un tramo adverso de la temporada. Su serie de carreras sin puntos comenzó con el choque en Azerbaiyán y continuó en Sepang y Singapur.

El Circuito de las Américas, donde se desarrollará toda la actividad, tiene una extensión de 5,516 kilómetros y cuenta con 20 curvas. Allí, el argentino intentará recuperar terreno con Alpine.

Cronograma completo del fin de semana

Viernes 23 de octubre:

Práctica libre 1: de 14.30 a 15.30.

Práctica libre 2: de 18 a 19.

Sábado 24 de octubre:

Práctica libre 3: de 14.30 a 15.30.

Clasificación: de 18 a 19.

Domingo 25 de octubre:

Carrera: desde las 17.