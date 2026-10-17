Fórmula 1: Colapinto afrontará tres carreras consecutivas en Estados Unidos, México y Brasil

Estados Unidos, México y Brasil serán las próximas sedes

La Fórmula 1 se prepara para una seguidilla de tres grandes premios consecutivos en el continente americano, con Franco Colapinto entre los protagonistas. Después del abandono del argentino en Singapur, la categoría disputará las fechas de Estados Unidos, México y Brasil durante tres fines de semana seguidos.

El recorrido comenzará del 23 al 25 de octubre en el Circuito de las Américas, en Austin, Texas. Luego, la actividad continuará en Ciudad de México, del 30 de octubre al 1 de noviembre, y finalizará en el circuito de Interlagos, en São Paulo, del 6 al 8 de noviembre.

La seguidilla será una instancia importante para Colapinto, que buscará recuperarse del resultado en Singapur y sumar puntos en la recta final de la temporada.

Gran Premio de Estados Unidos: horarios para Argentina

La actividad en Austin comenzará el viernes 23 de octubre con dos sesiones de entrenamientos. El sábado se realizarán la última práctica y la clasificación, mientras que la carrera principal se disputará el domingo.

Cronograma del GP de Estados Unidos

Viernes 23 de octubre

Práctica libre 1: 14.30

Práctica libre 2: 18

Sábado 24 de octubre

Práctica libre 3: 14.30

Clasificación: 18

Domingo 25 de octubre

Carrera: 17

El Circuito de las Américas será el primer escenario de la gira americana, en una fecha que marcará el regreso de la categoría a la actividad luego del Gran Premio de Singapur.

Gran Premio de México: días y horarios

Una semana después, la Fórmula 1 llegará a Ciudad de México para disputar la segunda carrera del triplete. La actividad se desarrollará entre el viernes 30 de octubre y el domingo 1 de noviembre.

Cronograma del GP de México

Viernes 30 de octubre

Práctica libre 1: de 15.30 a 16.30

Práctica libre 2: de 19 a 20

Sábado 31 de octubre

Práctica libre 3: de 14.30 a 15.30

Clasificación: de 18 a 19

Domingo 1 de noviembre

Carrera: 17

La cita mexicana será la segunda oportunidad para que Colapinto intente sumar puntos durante esta etapa del campeonato, antes de viajar a Brasil para cerrar la seguidilla de competencias.

Fórmula 1 en Brasil: el cierre será en Interlagos

El tercer gran premio consecutivo se disputará en el Autódromo José Carlos Pace, en São Paulo, del 6 al 8 de noviembre. La fecha brasileña contará con formato sprint, por lo que habrá actividad competitiva desde el viernes.

Cronograma del GP de São Paulo

Viernes 6 de noviembre

Entrenamiento libre: de 11.30 a 12.30

Clasificación sprint: de 15.30 a 16.14

Sábado 7 de noviembre

Carrera sprint: de 11 a 11.30

Clasificación: de 15 a 16

Domingo 8 de noviembre

Desfile de pilotos: de 12 a 12.30

Gran Premio de São Paulo: de 14 a 16

La carrera principal está prevista a 71 vueltas y será la última de las tres competencias consecutivas en América.

Colapinto busca recuperarse tras el abandono en Singapur

La gira americana representará un desafío para Franco Colapinto, que viene de abandonar en Singapur y tendrá tres oportunidades consecutivas para intentar mejorar sus resultados.

La seguidilla también será importante para el desarrollo del campeonato, que entra en su tramo decisivo. Según el panorama planteado antes de estas carreras, Kimi Antonelli llega con posibilidades de pelear por el título.