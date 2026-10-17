Patronato perdió con Tristán Suárez y complicó su permanencia en la Primera Nacional

REDACCIÓN ELONCE
Con un jugador menos por la expulsión de Juan Salas, Patronato cayó ante Tristán Suárez 1 a 0. Diego Becker anotó el único gol. La victoria de Chacarita lo deja a tan solo un punto del descenso.
Patronato cayó 1 a 0 con Tristán Suárez en la tarde del sábado en condición de visitante, en un partido válido a la fecha 34 de la Zona B de la Primera Nacional 2026.
Diego Becker anotó el único gol del partido a los 24 minutos de la etapa inicial desde el punto penal, tras una mano innecesaria de Juan Salas, que se fue expulsado en el complemento.
Con este resultado, Patronato se mantiene en el puesto 15 con 37 puntos, uno más que Chacarita y Nueva Chicago. El Funebrero ganó más temprano 1-0 sobre Deportivo Maipú y el equipo de Mataderos debe jugar mañana y podría superar la línea del elenco de Paraná.
Seguí las incidencias del partido
Reynaga se mostró activo en el ataque y en los primeros minutos salió a presionar alto. Obligó a Guzmán, defensa central, a despejar.
Respondió el local con Conechny, con un disparo que se fue lejos del arco defendido por Alan Sosa.
Santiago Piccioni fue amonestado en Patronato tras la llegada de los primeros 10 minutos del partido.
Piccioni casi anota el primer gol de Patronato. Tras un tiro libre, le bajaron de cabeza la pelota, abrió el pie y se fue por muy poco arriba del travesaño.
A los 14 minutos, Alan Sosa logró salvar a Patronato de un gol casi cantado a favor del Lechero.
Barinaga y Pereyra filtran pases entre los defensores y entre Soldano y Reynaga buscan quedar mano a mano. Sin embargo, el arquero ha ganado hasta el momento.
Empezó a ganar terreno Tristán Suárez, que busca con Conechny empezar a ganar el partido. Sin embargo, la visita ha tenido suerte.
La más clara hasta el momento la tuvo Berón, que capturó un rebote, pateó y la pelota se fue por arriba del travesaño.
A los 22 minutos, Salas tocó el balón con la mano dentro del área y el árbitro Brizuela cobró penal.
A los 24, Becker se hizo cargo del disparo y anotó el gol.
"Diego Becker" Por el gol del jugador de Tristán Suárez ante Patronato. https://t.co/f3DE4oOSpq— Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) October 17, 2026
Patronato ganó terreno y empezó a manejar la posesión. El equipo se adelantó, ganó algunas faltas y trata de empezar a generar peligro. En 37 minutos, sigue abajo 1-0.
El partido se planchó y el primer tiempo terminó con una mínima diferencia a favor del local.
Marcelo Fuentes mueve el banco para buscar un empate en el complemento: salieron Barinaga, Reynaga y Piccioni para los ingresos de Alejo Miró, Tomás Attis y Fernando Moreyra.
Bigo dejó un pase corto y lo salvó un defensor con un despeje. Patronato salió a buscar el empate a como dé lugar.
Valentín Pereyra probó de larga distancia tras un mal despeje del lateral derecho. Pegó en un defensor y ahora tiene un tiro de esquina desde el lado derecho.
A los 13 minutos del segundo tiempo, Enrique probó y por muy poco no marcó el segundo gol para Tristán Suárez en el partido.
Muy poco juego al llegar a la mitad del tramo del segundo tiempo. Tristán Suárez mantiene la posesión y Patronato está estático y sin generar riesgo en el área rival.
A falta de poco para terminar el partido, dominio absoluto de Tristán Suárez ante un Patronato que se quedó sin físico y sin ideas.
A falta de tres minutos para llegar a los 90, Juan Salas recibió su segunda tarjeta amarilla y dejó a Patronato con diez hombres para el cierre del encuentro.
Cerró el partido con derrota para Patronato, que se complica con la permanencia en la Primera Nacional.
Formaciones confirmadas
Tristán Suárez: Joaquín Bigo; Brian Aguilar, Mauricio Guzmán, Agustín Baldi, Nicolás Fernández; Nicolás del Priore, Marcos Enrique,, Diego Becker, Manuel Guillén; Jonathan Berón y Renzo Conechny.
Patronato: Alan Sosa; Maximiliano Rueda, Franco Meritello, Santiago Piccioni, Fernando Evangelista; Juan Salas, Augusto Picco, Juan Barinaga, Valentín Pereyra; Franco Soldano y Renzo Reynaga.