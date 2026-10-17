El piloto paranaense Mariano Werner fue el más rápido en la clasificación del TC Pick Up en La Plata, con un tiempo de 1m27s946. Superó por más de medio segundo a Agustín Canapino y logró su 23ª pole position en la categoría, aunque deberá cumplir una sanción en la Final.
Mariano Werner dominó la clasificación del TC Pick Up en La Plata y consiguió su 23ª pole position en la categoría. El piloto de Paraná, al volante de una Foton Tunland G7, registró un tiempo de 1m27s946 en el autódromo Roberto Mouras y aventajó por 0s588 a Agustín Canapino, en el marco de la novena fecha del campeonato y segunda cita de la Copa de Oro.
El entrerriano impuso su ritmo entre las 13 camionetas participantes y ratificó su potencial pese a un comienzo complicado en los entrenamientos. Canapino, con una Chevrolet S10 del Canning Motorsport, terminó segundo, mientras que Tobías Martínez, también con Chevrolet S10, completó los tres primeros lugares a 0s751 del poleman.
“Habíamos tenido un entrenamiento enredado, pero fuimos de menos a más. Ojalá podamos dar lo mejor de nosotros y recuperar el terreno perdido en el campeonato. Lo importante es que la camioneta tiene un buen ritmo”, expresó Werner después de conseguir el mejor registro de la clasificación.
La sanción que deberá cumplir Mariano Werner
La actuación del paranaense se produjo después de la exclusión que sufrió en Balcarce, donde había conseguido la pole position y ganado su serie, pero fue descalificado por exceder el límite reglamentario de compresión del motor.
Además de la exclusión, la Comisión Asesora y Fiscalizadora (CAF) le aplicó una multa económica y determinó que deberá largar desde la última posición en la próxima Final que dispute. Por ese motivo, pese a haber sido el más rápido en La Plata, Werner deberá afrontar una carrera condicionada por la penalización, publicó SoloTC.
Para esta competencia, el piloto del equipo oficial Foton también introdujo una modificación mecánica: utilizó un motor preparado por Mario y Luis Riva, quienes trabajan con él en el Turismo Carretera, en reemplazo del impulsor de Guillermo Pianca que había utilizado desde el comienzo de la temporada.
Con su 23ª pole position, el Zorro de Paraná volvió a demostrar su velocidad en el TC Pick Up y buscará recuperar terreno en la Copa de Oro, pese a la dificultad que representará partir desde el fondo de la grilla.