Dibu Martínez sufrió una fractura de maxilar tras un fuerte choque de cabezas y deberá ser operado

Dibu Martínez sufrió una lesión en la mandíbula durante el partido entre Chelsea y Everton. El arquero argentino fue retirado inmovilizado en camilla y trasladado a un hospital. Según informes extraoficiales, presenta una fractura de maxilar y deberá ser operado.
Dibu Martínez sufrió una fractura de maxilar, según los primeros informes médicos extraoficiales, después de protagonizar un fuerte choque de cabezas durante el partido que Chelsea disputó este sábado frente a Everton, por el fútbol inglés. El arquero de la selección argentina fue retirado del campo de juego inmovilizado en una camilla, recibió oxígeno y posteriormente fue trasladado a un hospital para realizarle estudios.
El incidente ocurrió en el Hill Dickinson Stadium, cuando el guardameta de 34 años impactó su cabeza contra la del defensor Jarrad Branthwaite. Martínez quedó tendido sobre el césped y necesitó asistencia médica durante aproximadamente ocho minutos, en medio de la preocupación de sus compañeros y del público presente.
Aunque Chelsea todavía no difundió un parte médico oficial, Infobae informó que el futbolista sufrió una fractura de maxilar y deberá someterse a una intervención quirúrgica. La recuperación podría demandar varias semanas, aunque los plazos dependerán de la gravedad de la lesión y de su evolución.
Qué se sabe sobre la salud de Dibu Martínez
El entrenador de Chelsea, Xabi Alonso, brindó las primeras declaraciones oficiales después de la victoria de su equipo por 2-0 ante Everton. El técnico confirmó que el arquero había sido trasladado a un centro médico y destacó que se encontraba consciente al abandonar el estadio. “Por lo que sé, salió del estadio consciente. Ahora mismo está en el hospital haciéndose unas pruebas por precaución. Pero esto es lo que sé hasta ahora”, expresó Alonso en una entrevista realizada después del encuentro.
Posteriormente, durante la conferencia de prensa, el entrenador amplió la información sobre el estado del futbolista. “Sobre Emi, lo que sabemos es que salió del estadio consciente, y ahora mismo está en el hospital haciéndose pruebas por precaución, así que tenemos que esperar. Y, desde luego, esperemos que no sea nada grave, pero por ahora tenemos que esperar”, señaló.
Además, mencionó una posible conmoción cerebral, aunque aclaró que todavía aguardaban los resultados de los estudios médicos para conocer el alcance de las lesiones.
Los estudios médicos y la operación que deberá afrontar
El periodista Gastón Edul, especializado en la cobertura de la selección argentina para TyC Sports, difundió información sobre los primeros resultados de los estudios realizados al arquero.
“Dibu Martínez está bien y consciente en el hospital. Le dieron bien los resultados de la tomografía en la cabeza y los estudios de espalda y cuello. Tiene una lesión ósea en la mandíbula y por eso se quedó en el hospital”, explicó a través de su cuenta de X. Minutos después, el periodista agregó: “Los estudios importantes le dieron bien. El mal menor: tiene una lesión en la mandíbula y lo van a operar”.
De acuerdo con estos informes, los estudios de cabeza, cuello y espalda no detectaron complicaciones importantes. Sin embargo, la lesión ósea en la mandíbula requerirá una intervención quirúrgica, cuya fecha todavía no fue informada oficialmente.