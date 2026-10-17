Dibu Martínez fue retirado en camilla tras un fuerte golpe en la cabeza: el video y qué se sabe de su salud

Emiliano "Dibu" Martínez fue retirado en camilla tras sufrir un fuerte golpe en la cabeza durante la victoria del Chelsea por 2-0 frente al Everton, correspondiente a la séptima fecha de la Premier League. El arquero de la Selección Argentina protagonizó un choque con el defensor Jarrad Branthwaite y debió abandonar el campo de juego inmovilizado, luego de permanecer varios minutos tendido sobre el césped.

El incidente ocurrió a los 65 minutos del encuentro disputado en el Hill Dickinson Stadium, cuando el guardameta salió a despejar un tiro libre ejecutado por Kiernan Dewsbury-Hall. En esa acción, impactó su cabeza contra la del defensor rival, de 1,95 metros de altura, y quedó tendido en el campo.

La situación generó preocupación entre los futbolistas y los espectadores. El personal médico ingresó inmediatamente para asistir al argentino, quien permaneció cerca de diez minutos recibiendo atención antes de ser trasladado en camilla. Durante el procedimiento fue inmovilizado y recibió oxígeno como parte de las medidas de asistencia.

Qué se sabe sobre la salud de Dibu Martínez

Tras finalizar el partido, el entrenador del Chelsea, Xabi Alonso, confirmó que Martínez había sido trasladado a un centro médico para realizarle estudios y descartar posibles complicaciones.

"Por lo que sé, salió del estadio consciente. Ahora mismo está en el hospital haciéndose unas pruebas por precaución. Pero esto es lo que sé hasta ahora", expresó el director técnico en declaraciones a TNT Sports.

Según informó TyC Sports, el arquero argentino se encontraba bien y estaba siendo sometido a controles de rutina en una clínica. Hasta ese momento, no se habían comunicado los resultados de los estudios ni un diagnóstico definitivo.

LA JUGADA QUE SACÓ A DIBU DE LA CANCHA: Emiliano Martínez salió a cortar un centro, pero sufrió un fuerte choque contra Branthwaite y el arquero argentino tuvo que salir del campo de juego en camilla. 📺 Mirá la Premier League por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus https://t.co/F56nOkoXCB — SportsCenter (@SC_ESPN) October 17, 2026

Una de las imágenes que llevó tranquilidad se produjo durante su salida del campo de juego, cuando Martínez levantó uno de sus brazos mientras era trasladado en camilla.

El reemplazo del arquero argentino

El Dibu abandonó definitivamente el terreno de juego a los 73 minutos y fue reemplazado por el arquero belga Mike Penders, de 21 años, quien tuvo su debut en la Premier League.

Al momento de la lesión, Chelsea se imponía por 1-0 ante Everton. Posteriormente, el conjunto londinense amplió la diferencia y terminó consiguiendo una victoria por 2-0 como visitante.

¡MALAS NOTICIAS Y PREOCUPACIÓN POR DIBU! Emiliano Martínez sufrió un fuerte choque contra Branthwaite y se retiró en camilla del partido ante Everton. 📺 Mirá la Premier League por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus https://t.co/qTp0U2Ujbe — SportsCenter (@SC_ESPN) October 17, 2026

Hasta su salida, Martínez había realizado tres intervenciones durante el encuentro y se encaminaba a conseguir su primera valla invicta desde su llegada al equipo inglés.

El arquero marplatense disputaba su sexto partido con la camiseta del Chelsea, club con el que acumulaba tres victorias, dos derrotas y un empate.

El mensaje de sus compañeros tras la victoria

Luego del triunfo, el futbolista portugués Pedro Neto se refirió a la situación del guardameta argentino y le dedicó el resultado obtenido frente al Everton.

"Estamos muy contentos. Una pena por Emi, pero le deseamos lo mejor. Esta victoria es para él, portería a cero en su honor", manifestó.

La victoria permitió que Chelsea alcanzara provisionalmente el cuarto puesto de la Premier League, a la espera de los resultados de otros encuentros correspondientes a la séptima fecha.