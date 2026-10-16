Verstappen chocó a un piloto argentino y quedó bajo investigación por una posible sanción: la maniobra

Max Verstappen chocó al argentino Ezequiel Pérez Companc durante la primera práctica libre del GT World Challenge Europe, disputada en el Autódromo Internacional do Algarve, en Portimão, Portugal. El incidente ocurrió en medio de la pausa del calendario de la Fórmula 1 y dejó al tetracampeón mundial bajo investigación de los comisarios deportivos.

El contacto se produjo cuando ambos pilotos transitaban una de las curvas del circuito portugués. El Mercedes-AMG GT3 conducido por Verstappen impactó con su parte delantera contra la zona trasera del vehículo del argentino, quien perdió el control y realizó un trompo.

Como consecuencia del golpe, Pérez Companc terminó detenido en sentido contrario al de la marcha, mientras que Verstappen consiguió esquivarlo y continuó su recorrido. La maniobra quedó bajo análisis de las autoridades de la competencia.

Verstappen podría recibir una sanción

Según informó Motorsport, los comisarios deportivos iniciaron una investigación para determinar las responsabilidades de los pilotos en el incidente.

Entre las posibles consecuencias se encontraba una penalización en la grilla de partida de la carrera principal del fin de semana, aunque la resolución todavía no había sido comunicada.

Max Verstappen spins Ezequiel Pérez Companc going into his first proper lap in FP1. #GTWorldEurope https://t.co/aW0NlyvRBt — Vincent Bruins 🧡 (@VincentJBruins) October 16, 2026

El episodio se produjo durante la última fecha del GT World Challenge Europe, una competencia que reúne vehículos de fabricantes como Ferrari, Porsche, BMW, Lamborghini y Mercedes-AMG.

Verstappen aprovechó el receso de la Fórmula 1

El piloto neerlandés viajó a Portugal para competir con su propia estructura, Verstappen Racing, al volante de un Mercedes-AMG GT3 que compartió con los británicos Chris Lulham y Ben Barnicoat.

Su participación en el campeonato europeo representó una nueva incursión fuera de la Fórmula 1, categoría en la que compite para Red Bull y en la que había conseguido resultados destacados durante las últimas carreras.

Por su parte, Ezequiel Pérez Companc llegó a la competencia con 20 puntos y ubicado en el puesto 18 de la clasificación general del campeonato.

A la espera de la decisión de los comisarios

El GT World Challenge Europe cuenta con dos modalidades de competición: Sprint Cup y Endurance Cup. La última cita de la temporada se desarrolló en el circuito de Portimão, uno de los escenarios internacionales del automovilismo europeo.

Tras el incidente, las autoridades deportivas debían establecer si la maniobra de Verstappen constituyó una infracción y si correspondía aplicar una sanción que modificara su posición de largada.