La Fórmula 1 volverá a África: Ruanda tendrá un Gran Premio en un circuito nuevo

La Fórmula 1 anunció un acuerdo por diez años para disputar un Gran Premio en Ruanda a comienzos de la década de 2030. La incorporación marcará el regreso del campeonato a África, donde no se corre una competencia desde 1993.

El escenario será un circuito nuevo en Bugesera, a unos 40 kilómetros de Kigali, la capital ruandesa. El trazado se construirá junto al futuro aeropuerto internacional y formará parte de un complejo con actividades deportivas, turísticas y comerciales.

Por el momento, no se anunció el año exacto ni la fecha de la primera carrera. La referencia a un regreso después de 37 años supone un debut en 2030, pero el anuncio ubica la incorporación a comienzos de esa década.

Un circuito nuevo y presencia en todos los continentes habitados

Stefano Domenicali, presidente y director ejecutivo de la categoría, destacó que el acuerdo permitirá ampliar la distribución geográfica del calendario. Con Ruanda, el campeonato tendrá carreras en todos los continentes habitados.

“Nuestro deporte competirá en todos los continentes habitados y acercará el Campeonato Mundial más que nunca a los aficionados de todo el mundo”, expresó el dirigente sobre la nueva sede.

La FIA supervisará el desarrollo del autódromo junto con Formula One Management y otros socios. El circuito deberá cumplir los estándares exigidos para recibir una competencia de Fórmula 1.

Las actividades previstas fuera del Gran Premio

El complejo está proyectado para funcionar durante todo el año. Además de las carreras del Mundial, sus instalaciones podrán albergar otras competencias internacionales, conferencias y espectáculos.

Las autoridades de Ruanda esperan que la inversión genere empleo, capacitación y oportunidades económicas. Esos resultados fueron planteados como objetivos del proyecto, cuyo desarrollo todavía está por concretarse.

“La meta nunca fue un solo fin de semana de carrera, sino un beneficio duradero para nuestra gente”, afirmó el presidente Paul Kagame. También mencionó la formación de futuros pilotos, ingenieros y técnicos africanos.

La última carrera en África fue en Kyalami

La historia de la Fórmula 1 en el continente comenzó en Marruecos en 1958, con una victoria de Stirling Moss en Casablanca. Sudáfrica se convirtió posteriormente en su principal sede, con competencias en East London y Kyalami.

El campeonato dejó de correr allí en el contexto del apartheid y regresó en 1992. Sin embargo, los problemas económicos impidieron que esa vuelta tuviera continuidad después de la temporada siguiente.

El 14 de marzo de 1993, Alain Prost ganó en Kyalami la última carrera del Mundial disputada en África. El acuerdo con Ruanda prevé terminar con esa ausencia mediante un escenario diferente al de las anteriores competencias del continente.