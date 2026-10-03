La Fórmula 1 confirmó dónde se terminará la temporada 2026, pero prepara un plan B en Europa

La Fórmula 1 confirmó que los Grandes Premios de Qatar y Abu Dabi se disputarían según el calendario previsto, por lo que el campeonato mundial mantendría su cierre en Medio Oriente a comienzos de diciembre. Al mismo tiempo, el circuito de Imola continuó con preparativos para quedar disponible como alternativa ante una eventual modificación.

La decisión se produjo luego de las dudas generadas por el conflicto en la región y los cambios que ya había sufrido el calendario durante la temporada. Entre ellos se encontró la cancelación del Gran Premio de Baréin, que posteriormente fue recuperado mediante una reubicación en Malasia, mientras que Arabia Saudí también quedó fuera de la programación.

Qatar y Abu Dabi, confirmados

Pese al escenario geopolítico, la organización de la Fórmula 1 mantuvo como prioridad la realización de las competencias en Qatar y Abu Dabi.

La confirmación se conoció después de que MotoGP también ratificara su visita a Qatar para el 8 de noviembre. Ambas categorías pertenecían a Liberty Media, por lo que la continuidad de MotoGP en el país había sido considerada como una señal sobre la posibilidad de que la Fórmula 1 mantuviera su programación.

De esta manera, las dos principales categorías internacionales de automovilismo y motociclismo conservarían sus compromisos previstos en la región bajo el escenario actual.

Imola quedó preparada

A pesar de la confirmación del calendario, los trabajos para disponer de una alternativa continuaron en Imola. En el circuito italiano se avanzó con tareas de infraestructura, entre ellas la construcción de gradas y la instalación de elementos logísticos necesarios para recibir una competencia de Fórmula 1.

El trazado apareció como una de las principales opciones de respaldo ante la posibilidad de que alguna de las fechas de Qatar o Abu Dabi no pudiera realizarse.

Mantener los trabajos implicaba gastos para los organizadores locales, aun cuando finalmente no se disputara una carrera. Según trascendió, la Fórmula 1 habría garantizado cubrir los costos asociados a esas tareas en caso de que Imola finalmente no fuera utilizada.

Así, el circuito italiano quedaría preparado para responder ante una eventual modificación de último momento, mientras la categoría mantenía por ahora su calendario original.