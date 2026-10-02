Werner habló tras la sanción y la multa de $20 millones: “Fui bien excluido”

Mariano Werner rompió el silencio luego de la exclusión por técnica que sufrió en Balcarce, donde el pasado fin de semana se disputó una nueva fecha de las TC Pick Up. El piloto entrerriano reconoció que la sanción fue correcta y adelantó que analizará la continuidad de su vínculo con el motorista Guillermo Pianca.

Werner había abandonado la carrera final debido a inconvenientes en la caja de velocidades de su Fotón. Sin embargo, posteriormente debió presentarse a la revisión técnica, donde se detectaron anomalías en la compresión del motor preparado por Pianca.

“No se había medido la compresión el viernes porque se llegó con lo justo, cuando lo hicieron en la técnica estaba pasado y fui bien excluido”, reconoció Werner en declaraciones a Campeones desde los boxes del autódromo de San Nicolás.

Werner evaluará la continuidad con su motorista

El entrerriano aseguró que aceptó la determinación técnica, aunque dejó en claro su malestar por la situación y anticipó que mantendrá una conversación con el responsable de la preparación del motor.

“Hay que aceptarlo, ahora charlaré con Pianca para ver la continuidad, yo alquilo un servicio y esos errores no hay que cometerlos, esperé unos días para no hablar en caliente”, sostuvo Werner.

Como consecuencia de la irregularidad detectada, el piloto deberá afrontar una multa económica de $20.000.000 y tendrá que largar desde la última posición en la próxima final.

La sanción llegó en plena etapa decisiva de la temporada y luego de un fin de semana complicado para Werner, quien ya había quedado fuera de competencia por los problemas mecánicos registrados en la Fotón.

Su análisis sobre el regreso a Balcarce

Durante la entrevista, Werner también se refirió a la segunda fecha de la Copa de Oro y analizó las condiciones del autódromo Juan Manuel Fangio de Balcarce, que volvió a recibir actividad nacional después de 15 años.

“Balcarce está apto para recibir al TC, la pista quedó bien, con medidas de seguridad, se ha mejorado muchísimo”, destacó el piloto entrerriano.