Boca vuelve a la Bombonera y busca otro triunfo ante Unión: horario, TV y formaciones

Boca recibirá hoy, viernes 2 de octubre, a Unión de Santa Fe desde las 21:30 en la Bombonera, por la undécima fecha del Torneo Clausura. El equipo de Rodolfo Arruabarrena buscará sumar para consolidar su posición en la Zona A y continuar peleando en la tabla anual.

El Xeneize volverá a jugar ante su público después de tres semanas con compromisos fuera de casa. Llega tras vencer 3-2 a Racing y avanzar a las semifinales de la Copa Argentina, resultado que le permite afrontar este encuentro con el impulso de otra clasificación.

La programación oficial de la Liga Profesional confirma que el partido comenzará a las 21:30 y será transmitido por ESPN Premium. El horario establecido es ese, pese a que algunas referencias de la previa mencionaban las 21:45.

A qué hora juega y dónde ver el partido

Para seguir el encuentro por televisión será necesario contar con acceso a ESPN Premium mediante el Pack Fútbol. La transmisión permitirá ver el regreso del conjunto de la Ribera a su estadio en una fecha que se disputa durante la ventana internacional de selecciones.

Sebastián Martínez será el árbitro principal, mientras que Sebastián Bresba estará a cargo del VAR. El escenario será el estadio Alberto J. Armando, donde Boca intentará aprovechar la localía para sumar otros tres puntos.

El equipo ocupa el quinto puesto de la Zona A, con 17 unidades. Además de sostenerse en los lugares de clasificación a los playoffs, busca mejorar su ubicación en la tabla anual, que otorga plazas para las competencias internacionales.

La duda de Arruabarrena y el posible once

Arruabarrena apostaría por una formación similar a la que superó a Racing. La principal incógnita pasa por Leonel Flores, recién regresado de la Selección argentina: si el entrenador decide preservarlo, Sebastián Villa ocuparía su lugar.

Leandro Brey seguiría en el arco debido a que Álvaro Montero permanece con la selección de Colombia. Leandro Paredes también sería titular y compartiría el mediocampo con Milton Delgado y Santiago Ascacibar, con Alan Velasco como enlace ofensivo.

La probable formación de Boca es: Leandro Brey; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera y Lautaro Blanco; Milton Delgado, Leandro Paredes y Santiago Ascacibar; Alan Velasco; Miguel Merentiel y Leonel Flores o Sebastián Villa. El entrenador es Rodolfo Arruabarrena.

Cómo llega Unión y cuál sería su formación

Unión buscará recuperarse después de las derrotas consecutivas frente a Talleres e Independiente. El conjunto dirigido por Leonardo Madelón está a tres puntos de la zona de playoffs y necesita sumar para acercarse a los puestos de clasificación.

El probable equipo visitante es: Mansilla; Pintado, Rocha, Ludueña y Ayala; Palacios, Mosqueira, Menossi y Malcorra; Tarragona y Estigarribia. La formación deberá ser confirmada antes del inicio del encuentro.

El último enfrentamiento entre ambos se disputó en marzo, en Santa Fe, por la undécima fecha del Apertura. Julián Palacios adelantó a Unión a los 41 minutos y Miguel Merentiel convirtió a los 12 del segundo tiempo para establecer el empate definitivo.