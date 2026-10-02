Hacking Day reúne a más de 600 personas en Paraná para abordar ciberseguridad e inteligencia artificial

REDACCIÓN ELONCE
La segunda edición del Hacking Day se desarrolla en Sala Mayo, organizada por la Municipalidad de Paraná y la Facultad de Ciencia y Tecnología de la UADER. Rosario Romero destacó ante Elonce la importancia de proteger los datos ante el avance de la digitalización.
Más de 600 personas participan de la segunda edición del Hacking Day en Paraná, una jornada dedicada a la ciberseguridad y la inteligencia artificial que reúne a estudiantes, especialistas y asistentes provenientes de diferentes provincias.
La actividad se desarrolla este viernes en Sala Mayo y es organizada conjuntamente por la Municipalidad de Paraná y la Facultad de Ciencia y Tecnología de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER).
La intendenta Rosario Romero; el decano de la Facultad de Ciencia y Tecnología, Juan Pablo Filipuzzi; y el coordinador municipal de Innovación Pública y Transformación Digital, Emanuel Ozsuza, brindaron detalles a Elonce sobre los objetivos de la jornada y los desafíos que presenta un escenario cada vez más digitalizado.
Rosario Romero: “La gestión de esos datos tiene que ser cuidadosa”
Romero destacó la importante presencia de jóvenes interesados en la temática y remarcó la necesidad de avanzar en herramientas para gestionar y proteger la información. “Este es un ámbito lleno de juventud, lleno de gente interesada por manejar cada vez más y mejor, y más pulcramente, lo que es gestión de datos”, expresó la intendenta.
Además, señaló que la Municipalidad y la Facultad se unieron para desarrollar una nueva edición del Hacking Day, que contempla conferencias, talleres y diferentes instancias de formación.
De hecho, Romero vinculó estos desafíos con el proceso de digitalización que lleva adelante la Municipalidad de Paraná al sostener que, desde la gestión a su cargo, se avanza hacia la transformación de los trámites municipales.
“La Municipalidad está ya en un proceso muy avanzado. Estamos con el trámite digital inteligente. Hoy nada ingresa por papel en la Municipalidad, sino que todo está ingresando por nuestra página y estamos abandonando un formato y avanzando en otro”, afirmó.
En ese contexto, consideró que la digitalización y el crecimiento de la inteligencia artificial ofrecen nuevas posibilidades, pero también obligan a reforzar los mecanismos de seguridad. “A partir de que avanza la inteligencia artificial y cada vez la tecnología nos brinda más posibilidades y más herramientas, también es más necesario todo lo que sea el control”, manifestó.
Romero señaló que los ciberataques no constituyen un fenómeno nuevo, aunque consideró que la creciente cantidad de información digital obliga a prestar cada vez mayor atención a la seguridad. “Ya hablamos de ciberataques hace muchos años, pero hoy más que nunca la gestión de esos datos digitales tiene que ser cuidadosa”, afirmó.
En ese sentido, destacó la importancia de que los Estados reconozcan los riesgos existentes y desarrollen estrategias preventivas. “De parte de los Estados, asumir que hay ciertos riesgos que uno puede prevenir es muy valioso”, sostuvo.
Más de 600 participantes en la segunda edición del Hacking Day
Durante la jornada están previstas diferentes charlas y talleres prácticos relacionados principalmente con inteligencia artificial y ciberseguridad. Desde la organización señalaron que más de 600 personas participarán de las distintas propuestas.
Además de asistentes de Paraná y Entre Ríos, llegaron personas provenientes de Córdoba, Buenos Aires, Santa Fe, Rosario y Rafaela, entre otros puntos.
Los talleres prácticos tienen una duración aproximada de dos horas y media y buscan profundizar diferentes aspectos de las nuevas tecnologías.
De hecho, el decano de la Facultad de Ciencia y Tecnología de UADER, Juan Pablo Filipuzzi, destacó que el evento se realiza por segundo año consecutivo en Paraná. “Es un evento muy convocante, de muy alto nivel, el más importante de la región en materia de ciberseguridad”, aseguró.
Asimismo, explicó que la institución cuenta con una trayectoria de más de una década trabajando sobre la temática a través de su laboratorio de seguridad informática. “Hace más de 10 años venimos trabajando esto con el laboratorio de seguridad informática de la Facultad. Es una temática que ya veíamos que venía para instalarse”, indicó.
Una actividad con salida laboral para los jóvenes
Filipuzzi consideró que la inteligencia artificial y la ciberseguridad se encuentran actualmente entre los principales temas de discusión dentro del sector informático.
El crecimiento de la conectividad y la cantidad de datos administrados por organizaciones públicas y privadas incrementan, según explicó, la necesidad de incorporar herramientas de protección. “Un mundo cada vez digitalmente más conectado también necesita seguridad informática, ciberseguridad”, expresó.
Al referirse a los principales riesgos, Filipuzzi sostuvo que todavía existen organizaciones y Estados que no brindan suficiente atención a la seguridad informática pese a la gran cantidad de datos que administran. “Es un gran desafío. También hay que invertir mucho en esto. Muchas organizaciones por ahí es una temática que no se toca, o los mismos Estados, y se manejan muchísimos datos”, señaló.
Por ese motivo, consideró fundamental comenzar a abordar la problemática y destinar inversiones específicas para prevenir incidentes. La creciente necesidad de especialistas también genera oportunidades profesionales para quienes decidan capacitarse en el área.
Filipuzzi destacó que la ciberseguridad representa un campo con una creciente demanda de trabajadores especializados. “Hay mucha salida laboral para los jóvenes. Nosotros desde la Facultad también lo promovemos porque tiene mucha salida laboral y hay todo un universo para contratar y poder trabajar de esto”, explicó.
La Facultad de Ciencia y Tecnología cuenta actualmente con la Licenciatura en Sistemas de Información y la carrera de Analista de Sistemas, donde se abordan temáticas relacionadas con el área.